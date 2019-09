Împăcarea anului în politică. Codrin Ștefănescu, după o discuție între patru ochi cu Viorica Dăncilă: 'Trebuie să ne unim cu toții forțele'

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, a anunțat, vineri, într-o postare pe Facebook, că a avut o discuție ”între patru ochi” cu Viorica Dăncilă și că au decis că trebuie să își unească forțele.

În postarea sa, Ștefănescu susține că el și șefa PSD au ajuns la concluzia că sunt ”înconjurați de dușmani fără milă și lipsiți de scrupule”.

”Astăzi m-am întâlnit cu Viorica Dăncilă. Am discutat cu președintele PSD despre situația partidului. Despre trădări, trădători și complicități. Am analizat împreună care sunt adversarii PSD și care sunt posibilii aliați. Și am înțeles amândoi că suntem înconjurați de dușmani fără milă și lipsiți de scrupule. Fiecare dintre aceștia dorind să rupă PSD în bucățele. Sunt chiar ajutați să facă asta. A fost o discuție între patru ochi în care s-au tras multe concluzii. Cea mai importantă este aceea că trebuie să ne unim cu toții forțele. Acum, la greu!”, a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.

Ștefănescu, membru al taberei Dragnea din PSD, și-a pierdut funcția din partid după condamnarea la închisoare a lui Liviu Dragnea. La congresul PSD organizat ulterior, locul său a fost luat de Mihai Fifor.