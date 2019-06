Codrin Ștefănescu anunță prioritate zero în PSD dacă va reveni la conducerea secretariatului general.

ȘOC ÎN FAMILIA REGALĂ! AU DAT-O AFARĂ DIN PALAT! MEGHAN MARKLE, ÎN LACRIMI! VEZI AICI AL CUI E COPILUL

Totodată, Ștefănescu susține că e obligatoriu ca PSD să aibă candidat propriu la alegerile prezidențiale, acesta precizând că sunt cinci șase oameni care ar putea intra în această cursă.

IMAGINI NECENZURATE CU MIHAELA RĂDULESCU! PRINSĂ ÎN PAT CU UN BĂRBAT CELEBRU! AMOR NEBUN LA FERMA!

”Sper din toată inima, și pentru asta, ca PSD să aibă candidat propriu la alegerile prezidențiale. Nu mi se pare normal să spunem că în turul II vor intra PNL și USR. Ce le spui colegilor de partid. Alegeți răul cel mai mic? Eu merg pe ideea că sunt cinci șase oameni Liviu Pleșoianu, Șerban Nicolae, Gabriela Firea, Mihai Fifor, Olguța Vasilescu sunt oameni care pot fi susținuți de partid ca să aibă șanse mari”, a menționat Codrin Ștefănescu.

INCENDIAR! VIOREL LIS ȘI-A ÎNȘELAT NEVASTA CU O TINERICĂ! OANA I-A PRINS ÎN FAPT! IMAGINI BOMBĂ CU ESCAPADA AMOROASĂ DIN PARIS

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.