Codrin Ștefănescu: Liviu Dragnea este pur și simplu deținut politic! (VIDEO)

Codrin Ștefănescu, candidat la funcția de secretar general al PSD, a susținut sâmbătă, la Congresul social-democraților, că Liviu Dragnea este un deținut politic.

”Mi s-a cerut și mie să mă schimb și să uit. Nu pot să mă schimb, nu pot să uit, nu pot să uit că aici în sală avem oameni care au fost călcați în picioare. Am fost alături de tine Olguța Vasilescu când te-au încătușat degeaba, am fost alături Mircea Cosma, am fost alături de toți colegii noștri, am fost alături de președintele nostru care acum se află în pușcărie, am stat alături de el până la capăt. Eu o spun clar: astăzi, Liviu Dragnea este pur și simplu deținut politic! Suntem un partid greu încercat.

La botezul copilașului meu foarte mulți colegi de-aici din sală a trebuit să-și întrebe avocații dacă au voie să participe, sa stea unul lângă altul.

Am fost mereu alături de voi, solidar cu voi, am fost mereu vocal în spațiul public.

Nimeni nu a putut să ne pună botniță nouă, mereu am câștigat”, a susținut Codirhn Ștefănescu la Congresul PSD.