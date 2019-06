Social-democratul Codrin Ștefănescu, fost secretar general al PSD, a declarat luni, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că între membrii partidului există, în acest moment, tensiuni fără precedent.

”Eu sufăr când văd că există discuții atât de tensionate între colegi, uneori sunt folosite cuvinte foarte dure, niciodată nu s-au folosit cuvintele astea în cadrul ședințelor noastre. Aveți titlu cu «Oprișane, vrei bătaie?». Este un tip de discuție care nu s-a mai purtat la noi în partid. Sunt discuții foarte dure în ultima perioadă. Am senzația că sunt colegi de-ai mei care se prefac că nu se cunosc. S-au scos la iveală în ultimele două săptămâni toate frustrările și toate nemulțumirile din trecut și lucrurile astea trebuie potolite. (...)

Sper ca la congres toate armele să fie băgate în teacă (...) Nu trebuie să fim frați doar în fața unei victorii și în cazul unui eșec”, a spus Codrin Ștefănescu.

Mai mulți membri ai Partidului Social Democrat și-au spus cuvinte grele, atât vineri la ședința CEX din Băneasa, dar și pe grupurile interne de comunicare.

Totul a început după ce premierul României, Viorica Dăncilă, a spus ca vrea Congres rapid și Paul Stănescu a demisionat din funcția de președinte executiv al partidului.

Astfel, Marian Oprișan și Marcel Ciolacu s-au certat cel mai tare. Liderul PSD Vrancea a dezvăluit în ședință că președintele Camerei Deputaților l-a înjurat pe holurile sediului PSD din Băneasa.

”Vrei bătaie, Oprișan?”, i-ar fi spus Ciolacu lui Oprișan, potrivit unor surse participante.

