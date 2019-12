Colonelul Bogdan Enescu este noul șef al Jandarmeriei Române, a anunțat Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne.

„De astăzi am încetat împuternicirile celor care conduc Jandarmeria Română, domnul inspector-general Florea și domnul inspector-general adjunct Ceaușescu, și am numit pe funcția de inspector-general pe domnul colonel Enescu Bogdan, în vârstă de 46 de ani, absolvent al Academiei de Poliție „A.I. Cuza”, cu 23 de ani de activitate în cadrul Jandarmeriei Române. A îndeplinit mai multe funcții de conducere. În prezent, este inspector-șef al Inspectoratului de Jandarmi din județul Ilfov și nu a avut nicio legătură cu evenimentele din 10 și 11 august 2018”, a explicat Marcel Vela.

Prim-adjunctul său va fi Ionuț-Gabriel Câmpeanu, jandarmul care conduce contingentul din Afganistan și care are, totodată, rolul de consilier al ministrului afgan de Interne.



„Am avut astăzi de ales între cine să fie prim-adjunctul domnului Enescu Bogdan și am decis, având și experiența recentă din această săptămână de a cunoaște jandarmii din Afganistan, să numesc la conducerea Jandarmeriei Române pe jandarmul care conduce trupele din Afganistan. Este vorba despre domnul colonel Câmpeanu Ionuț-Gabriel (43 de ani), absolvent al Academiei de Înalte Studii Militare, Facultatea de Interarme, promoția 1998, de 11 ani este în activitatea MAI. În prezent, ocupă funcția de adjunct al inspectorului-șef din Harghita. Este șeful contingentului de jandarmi aflați în misiune internațională în Afganistan și, în același timp, este și consilierul șefului Statului Major al ministrului de Interne afgan. Deci are o recunoaștere profesională internațională”, a adăugat Marcel Vela.

Astfel, ministrul Marcel Vela a încetat împuternicirea inspectorului-general Florea, care se va întoarce la Craiova.

