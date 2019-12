Comisia de acord unic, implementată de la 1 ianuarie. Ministrul Ion Ștefan: Certificatele de urbanism vor fi obținute fără nenumărate drumuri la primărie, printr-o procedură online (VIDEO)

Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, a anunțat, miercuri seară, în direct pe B1 TV, că Guvernul Orban va implementa, de la 1 ianuarie, Comisia de acord unic, care va reduce birocrația din sectorul construcțiilor și va facilita obținerea avizelor necesare.

„De la 1 ianuarie, aşa cum m-am angajat, vom reuşi să implementăm la nivelul primăriilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi consiliilor judeţene Comisia de acord unic. Antreprenorii sau cei care doresc să obţină un certificat de urbanism, pentru a obţine o autorizaţie de construire, nu vor mai fi nevoiţi să meargă în nenumărate rânduri la primărie pentru a obţine acest certificat de urbanism. Se poate depune online, Comisia de acord unic, prin secretariat obţine toate avizele. Garantez că se va întâmpla aşa ceva”, a afirmat Ion Ștefan, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

