'Comisia Europeană confirmă FALSIFICAREA datelor execuției bugetare în 2018'. PNL-istul Florin Cîțu detonează BOMBA: Teodorovici trebuie să raspundă (FOTO)

Senatorul PNL Florin Cîțu declară că oficialii Comisiei Europene confirmă falsificarea datelor bugetului de stat.

Liberalul arată că estimările Bruxelles-ului sunt mult mai proaste decat cele ale guvernului.

”Teodorovici trebuie sa raspunda! CE confirma falsificarea datelor executiei bugetare in 2018.

Comisia Europeana a publicat estimarile pentru 2019. Sunt mult mai proaste decat cele ale guvernului. Dar nu despre asta vreau sa vorbim acum.

Bomba este alta.

CE confirma ce se stie de ceva timp- executia bugetara pentru 2018 este falsificata.

CE arata pentru 2018 un deficit de 3.3%!!!! Cifre OFICIALE!

Am cerut comisie de ancheta la Senat pentru executia bugetara in 2018 si a fost respinsa in Biroul Permanent.

Voi continua cu acest demers la Senat. Nu ma opresc pana nu aratam situatia reala a finatelor publice, cat au furat prin umflarea dobanzilor si pana cei care sunt responsabili nu vor raspunde personal.

Il cer lui Eugen Teodorovici sa iasa public si sa explice diferentele fata de cifrele oficiale ale CE. Trebuia sa faca acest lucru la momentul in care se discuta legea bugetului de stat, asa cum ii cere legea. Sa vina acum pentru ca ii garantez ca vom afla adevarul.”, susține Florin Cîțu într-o postare pe Facebook.