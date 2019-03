Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a transmis premierului Viorica Dăncilă, aflată la Bruxelles, că are ”îngrijorări crescânde” în legătură cu situația în care se află Justiția în România și că trebuie făcute urgent progrese.

Timmermans și Dăncilă au aranjat deja, pentru săptămâna viitoare, o întâlnire a experților din România și din Comisie, pentru a discuta acest subiect, a transmis un purtător de cuvânt al Comisiei. Acesta a mai precizat că oficialii au avut o discuție "deschisă și sinceră".

"Ei au abordat chestiuni legate de Mecanismul de Cooperare și Verificare, iar prim-vicepreședintele CE a exprimat îngrijorarea crescândă cu privire la situația actuală și la cele mai recente evoluții. El a declarat că sunt necesare progrese urgente în toate chestiunile care au generat îngrijorare în ultimele săptămâni. Cei doi oficiali au decis ca experți din România și Comisia Europeană să se întâlnească săptămâna viitoare pentru a discuta aceste probleme", a transmis purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

