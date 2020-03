Comisia Europeană a început procedura de deficit bugetar excesiv în cazul României, anunță Florin Cîțu, ministru interimar al Finanțelor și premier desemnat, precizând totodată că Guvernul interimar Orban „are un plan de reducere”, ce a fost „acceptat în totalitate” de experții Executivului comunitar.

„Transparență și profesionalism. Astăzi, Comisia Europeană a publicat trei documente și a făcut un anunț, dar pe care dumneavoastră deja îl știați: începe procedura de deficit excesiv pentru România. Este foarte bine să știți adevărul despre această informați, de la ministrul Finanțelor Publice al României. Am negociat cu Comisia Europeană în ultimele trei luni de zile și trebuie să știți că tot ceea ce am negociat a fost acceptat. România are un plan de reducere a deficitului sustenabil și credibil, acceptat în totalitate de Comisia Europeană, ceea ce înseamnă că cei de la Comisia Europeană, experții, au încredere în acest guvern. Așa cum am promis, facem lucruri bune pentru România”, a declarat Florin Cîțu, miercuri, într-o filmare publicată pe Facebook.