Comisia Europeană, replică după ce Secția specială inventată de PSD s-a trezit să-l ancheteze pe Frans Timmermans: Reamintim autorităților române că oficialii Comisiei sunt sub jurisdicția Curții de Justiție a UE

Secţia specială pentru investigarea magistraților, inventată de PSD-ALDE, a trecut la anchetarea oficialilor europeni. Structura îl va cerceta acum și pe prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Dosarul penal deschis la Bucureşti pe numele înaltului oficial european vine după o plângere depusă de un luju.ro, un site apropiat PSD, și are ca obiect modul în care a fost redactat cel mai recent raport MCV. (Detalii AICI)

Margaritis Schinas, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, a declarat că oficialii europeni se află sub jurisdicția Curții de Justiție a Uniunii Europene și, deci nu pot fi anchetați de autoritățile naționale, informează EurActiv.

Schinas le-a mai explicat autorităților române că există un Protocol privind privilegiile și imunitățile, anexat tratatelor europene și semnat de toate statele membre, inclusiv România. În acest context, purtătorul de cuvânt al CE a evocat ”marea îngrijorare” exprimată miercuri de Bruxelles referitor la statul de drept în România.

”Am înțeles din presă că autoritățile române au lansat o investigație penală. Desigur, nu comentăm, dar am dori să le reamintim autorităților române că toți oficialii Comisiei Europene sunt sub jurisdicția Curții de Justiție a Uniunii Europene, autoritățile naționale nu au nicio jurisdicție în acest caz. Toți oficialii europeni sunt sub protocolul privind imunitățile și privilegiile, atașat Tratatului Uniunii Europene, semnat de toate statele membre, inclusiv de România. Dați-mi voie să vă reamintesc că ne-am exprimat ieri o mare îngrijorare legată de statul de drept din România”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas.