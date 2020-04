Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, pregătește un Plan Marshall pentru depășirea impasului economic provocat de pandemia de coronavirus, a anunțat eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă, joi seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire. Demnitarul a explicat că fiecare țară va putea „să-și activeze” propriile interese cu ajutorul în acest program.



Comisia Europeană pregătește un nou Plan Marshall





„Important e să conștientizăm că suntem într-o familie europeană, și vă vorbesc și în calitatea mea de europarlamentar, iar ieri am avut o discuție cu președinta Comisiei, doamna Ursula von der Leyen, și ne spunea că pregătește un Plan Marshall și va prezenta bugetul multianual 2021 – 2027 în curând. Sub acest Plan Marshall, putem ca fiecare țară să ne activăm propriile noastre interese. De aceea am așa o rază de optimism pentru ceea ce înseamnă economia mare”, a declarat Gheorghe Falcă.

Reamintim că așa-zisul Plan Marshall – denumire informală inspirată de numele Secretarului american de Stat care l-a inițiat, dar intitulat oficial European Recovery Program – este strategia prin care SUA au sprijinit reconstrucția Europei după Al Doilea Război Mondial și au încercat să limiteze răspândirea comunismului pe „bătrânul continent”. De altfel, țările est-europene proaspăt trecute la comunism au refuzat oferta americană și au mers pe programul propus de Moscova, sub forma Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, care n-avea, totuși, să se ridice niciodată la înălțimea așteptărilor.

„Evident că, despre HoReCa, trebuie să luăm pas cu pas intervenția în această zonă. În primul rând, discutăm de intrarea în hoteluri. Apoi cred că ar fi frumos să vedem cum am putea servi întâi afară. Cred că această relație de terasă, cu respectarea unor reguli, ne-ar putea permite să facem acest pas. Totul depinde foarte mult de cum vom răspunde, în 15 mai, după ceea ce înseamnă ieșirile din 1, 2, 3 mai. Contează foarte mult să știm cum ne prinde 15 mai, cât de mult am respectat regulile. De acolo, așa cum au spus guvernanții, în etape, cam din două în două săptămâni să facem pași importanți. E ca și cum am devenit brusc mici și trebuie să facem pași mici, mici, mici până reușim să ieșim, în siguranță, în societate”, a mai afirmat Gheorghe Falcă.

Starea de urgență din România ar trebui să expire în 15 mai





Data invocată de eurodeputat, 15 mai, este momentul în care România ar trebui să iasă oficial din starea de urgență, care cuprindea întregul teritoriu național la jumătatea lui martie. Totuși, președintele Klaus Iohannis a explicat, într-o conferință de presă susținută la începutul acestei săptămâni, că și după expirarea situației excepționale va mai dura o perioadă până când viața va reveni la parametrii de dinainte de pandemia de COVID-19.

„Vor rămâne foarte multe restricții în vigoare. Nu vom putea să ne întâlnim decât maximum câte trei. Nu vom putea, o vreme destul de bună, să ieșim, de exemplu, la restaurant sau la mall. Nu vom putea, imediat după 15 mai, nici măcar să plecăm din localitate decât dacă avem un motiv foarte serios. Aceste lucruri, sigur, vor fi încă detaliate. În majoritatea unităților, fie ele comerciale sau economice, sau de stat, la ușă va fi cineva care ne măsoară temperatura, să nu permitem accesul persoanelor bolnave, fiindcă ele reprezintă un risc. (...) Marile festivaluri probabil nu vor avea loc în acest an. Nu putem să riscăm să avem un număr mare de persoane adunate într-un loc. Știu că sunt mulți care își doresc, de exemplu, să se reia competițiile sportive. Dacă se vor relua, există o probabilitate mare să se reia fără spectatori”, declara președintele Klaus Iohannis.