Comisia Juridică a Senatului a constatat abateri de la deontologia parlametară în cazul Dianei Şoşoacă

Comisia juridica a Senatului a constatat abateri de la deontologia parlamentara in cazul senatoarei Diana Sosoaca.

"Comisia juridică a constatat cu majoritate de voturi că faptele reclamate în cuprinsul sesizării de către grupul PNL se subscriu conţinutului a trei abateri de la deontologia parlamentară care sunt identificate în Regulamentul Senatului, în Codul de conduită al parlamentarilor, precum şi în Legea Statutului deputaţilor şi senatorilor. Comisia juridică va înainta Biroului permanent raportul cu aceste constatări ale abaterilor de la deontologia parlamentară a senatorului în cauză, urmând ca Biroul permanent să decidă ce sancţiune este oportun a fi aplicată senatoarei în cauză", a afirmat Iulia Scântei, potrivit Agerpres.

"Se impune să avem cel puţin o abatere consistentă obiectiv, nu doar cele cu caracter simbolic, dar subscriu şi punctelor de vedere ale colegilor mei, care astăzi în comisie au spus: 'Poate e bine ca un avertisment şi o astfel de discuţie să simbolizeze, să arate mai mult detaşarea, delimitarea noastră netă, categorică faţă de continuarea exercitării în acest mod de până acum a mandatului de către senatorul care a fost sesizat în Biroul permanent'. Sper să aibă un efect. E dorinţa noastră să ne continuăm activitatea pe următorii 4 ani, până la finalizarea mandatului, cu respectarea Regulamentului, pentru că suntem aici în slujba cetăţenilor, nu pentru a face scandal sau a exercita mandatul într-un mod injurios. Nu pentru asta am fost aleşi", a mai afirmat Scântei.

"Grupul parlamentar din Senat al Partidului Naţional Liberal vă propune eliminarea unei probleme care se perpetuează de la începutul legislaturii în Parlamentul României: comportamentul necorespunzător, nociv şi neregulamentar al doamnei senator Diana Iovanovici-Şoşoacă. (...) Este inadmisibil să mai tolerăm ca parlamentarul Diana Iovanovici-Şoşoacă să sfideze orice normă legală şi orice regulă a bunului-simţ în cea mai prestigioasă instituţie a ţării, în care fiecare dintre noi, la fel ca şi domnia sa, este legitimat prin votul electoratului. O asemenea atitudine reprezintă o gravă ofensă adusă atât Parlamentului, cât şi românilor", se arată în sesizarea senatorilor PNL, adresată grupurilor parlamentare ale USR PLUS, UDMR, PSD şi AUR.



Potrivit acestora, Diana Şoşoacă "încalcă măsurile sanitare, nu poartă mască de protecţie în sala de plen a Senatului, dând în permanenţă dovadă de iresponsabilitate".

"Instigă la ură şi haos în luările de cuvânt din plenul Senatului, jigneşte, aduce ofense şi grave acuzaţii neîntemeiate, utilizează discurs homofob, xenofob, extremist, în loc să îşi respecte statutul de parlamentar şi să facă legi în interesul românilor şi pentru electoratul care a trimis-o în Parlament. Sunt prea multe derapaje care pun în pericol buna funcţionare a Legislativului, dar şi aplicarea şi respectarea măsurilor de protecţie. Este grav să tolerăm asemenea conduită, mai ales că există sancţiuni disciplinare, statuate clar în cuprinsul art. 207 din Regulamentul Senatului", se menţionează în documentul PNL.

Marți, Diana Șoșoacă nu a fost lăsată să între în sala de ședințe pentru că purta o mască din plastic care nu îi acoperea și gura, și nasul. Senatorii urmau să discute atunci despre sancționarea acesteia pentru mai multe încălcări ale prevederilor regulamentare.

Între timp, Diana Șoșoacă a anunțat că își va lua permis de port-armă și că va solicita pază non-stop. Asta în condițiile în care ea susține că a fost agresată în timpul incidentului din Senat.

„În acest context îmi voi lua inclusiv permis de port-armă si o sa solicit paza non-stop, daca inclusiv in Parlamentul Romaniei esti batut ca senator. Romania nu e stat de drept. In Romania s-a instaurat dictatura. Pai in Rusia e mai multa democratie decat in Romania de o mie de ori. Si in China e democratie!”, a spus Diana Șoșoacă.