Noile măsuri luate de autorități pentru a preveni răspândirea coronavirusului. Bode: „Nicăieri nu scrie că închidem granițele, ca să fie clar!” (VIDEO)

Ludovic Orban, premierul interimar, și Marcel Vela, ministrul interimar de Interne, au anunțat măsurile luate în cadrul ședinței Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, pentru a preveni răspândirea coronavirusului pe teritoriul României.

Orban a precizat încă de la debutul cofnerinței de presă că școlile vor fi închise în perioada 11 - 22 martie. Vor fi închise toate instituțiile de învățământ preuniversitar, atât de stat, cât și cele private: grădinițe, școli, licee, postliceale, a precizat Monica Anisie, ministrul Educației. (Detalii AICI)

Orban a mai spus că au decis întărirea controlului la frontieră pe transportul rutier și feroviar.

