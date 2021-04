Comitetul interministerial pentru revenirea la normalitate începând cu 1 iunie se reunește joi, de la ora 16. Ce atribuții are organismul coordonat de premierul Florin Cîțu

Comitetul interministerial pentru revenirea României la normalitate începând cu data de 1 iunie 2021 are programată o reuniune, joi, de la ora 16. Președintele organismului este premierul Florin Cîțu, iar rolul de vicepreședinte îi aparține secretarului general al Guvernului.

Comitetul interministerial a fost anunțat în data de 5 aprilie, chiar de premierul Florin Cîțu..Decizia de înființare a fost publicată în Monitorul Oficial la două zile distanță, pe 7 aprilie.

Primul-ministru, coordonatorul comitetului, a prezentat două orizonturi de relaxare - data de 1 iunie, când estimează că la nivel național vor fi 5 milioane de persoane vaccinate anti-COVID-19, respectiv finalul lunii iulie, când numărul ar putea fi dublu, ajungându-se astfel la circa 70% din populație vaccinată, scenariu în care „putem să vorbim de o relaxare și mai mare a restricțiilor”.

Comitetul interministerial are următoarele atribuții: „stabileşte domeniile de intervenţie şi coordonatorii acestora; stabileşte acţiunile prioritare şi măsurile specifice, la propunerea ministerelor de resort sau a instituţiilor publice competente; stabileşte calendarul de implementare; monitorizează şi evaluează îndeplinirea atribuţiilor”.

În componența comitetului intră mai multe instituții: Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului şi Sportului, Secretariatul General al Guvernului, Comitetul naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva COVID-19, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, Institutul Naţional pentru Sănătate Publică.

Florin Cîțu: Poate eu mai mult ca oricine vreau să revenim la normalitate, pentru că știu ce potențial are această economie

Premierul a explicat că România are un potențial economic uriaș și că dorința de a reveni la normalitate ar trebui să impulsioneze pe toată lumea. Dozele de vaccin, a spus el, vor fi cât mai accesibile.

„Poate eu mai mult ca oricine vreau să revenim la normalitate, pentru că știu ce potențial are această economie atunci când revenim la normalitate. Dacă noi am reușit în condițiile îngrozitoare de anul trecut să avem o performanță economică în trimestrul IV, am reușit și acum să avem performanță economică și sunt condiții dificile, vă dați seama ce poate să facă această economie după ce vom reveni la normalitate, după ce nu vom mai purta mască, după ce poți să ai toate restaurantele deschise tot timpul, cinematografe, evenimente, producție, dacia noastră sau toate companiile noastre nu trebuie să se mai închidă pentru că au un focar sau ș.a.m.d. Potențialul este imens și asta ar trebui să fie ceea ce ne împinge pe toți, să revenim la normalitate”, a adăugat premierul.