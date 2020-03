Compania națională Unifarm va primi 50.000 de teste pentru coronavirus. Costache: S-au alocat peste 200 de milioane de euro, pentru achiziții suplimentare de echipamente. Bugetul pacienților critici, dublat (VIDEO)

Victor Costache, ministrul Sănătății, a precizat că 50.000 de teste PCR pentru noul coronavirus vor intra în depozitele companiei naționale Unifarm.

„În primul rând, au fost deblocate resurse financiare impresionante. Săptămâna trecută s-au alocat 350 de milioane de lei numai pentru finanțarea suplimentară a tot ce înseamnă pacient critic în Reanimările din România. Se dublează bugetul pacienților critici, deoarece știți foarte bine că un număr de aproximativ 15% din pacienții cu COVID-19 vor avea nevoie de un tratament complex în secțiile de Anestezie – Terapie Intensivă. De asemenea, s-au alocat, la sfârșitul acestei săptămâni, peste 200 de milioane de euro, pentru achiziții suplimentare de echipamente și materiale sanitare în plus față de achiziția centralizată, care se începuse în ianuarie, prin ONAC”, a afirmat Victor Costache, marți seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Întrebat ce entitate va asigura fondurile invocate, ministrul a răspuns: „Aceste fonduri au fost alocate companiei Ministerului Sănătăii, Unifarm, care caută să achiziționeze cât mai multe materiale și echipamente în condițiile acestei piețe din acest moment, în acest context în care există o foarte mare cerere și o ofertă destul de rarefiată”.

Întrebat ce mesaj le transmite medicilor care acuză o așa-zisă lipsă de echipamente, Victor Costache a explicat: „În primul rând, ați văzut că spitalele au fost organizate în trei linii strategice. În prima linie se găsesc cele 11 spitale și institute de boli infecțioase, unde sunt internați toți pacienții cu COVID-19. Este evident că am alocat marea majoritate a resurselor – deci tot ce înseamnă măști speciale, echipamente de protecție, ochelari – pentru aceste spitale, deoarece acolo sunt tratați acești pacienți, iar prin achizițiile care se efectuează în momentul de față vor fi dotate și celelalte spitale. Alocăm fonduri suplimentare întregilor spitale din România. Spitalele din România au autonomie completă să își realizeze achizțiile proprii și primesc fonduri suplimentare în acest sens, iar achizțiile centralizate, pe care le realizăm noi, sunt numai un ajutor, o suplimentare în contextul acestei oferte mai rarefiate în această perioadă”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.