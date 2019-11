ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 // Un condamnat penal, vicepreședinte al unei secții de votare din județul Iași 

Un condamnat penal este vicepreședintele unei secții de votare din județul Iași. Este vorba despre Constantin Zero, vicepreședinte al secției de votare nr. 629 din satul Fetești, comuna Scobinți, condamnat penal pentru uz de fals, după cum notează senatorul Dan Lungu, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, Constantin Zero a fost vicepreședintel de secție de votare și la alegerile europarlamentare.

”Noutăți de pe frontul de est : un condamnat penal, vicepreședinte la o secție de votare din județul Iași

La secția de votare nr. 629, sat Fetești, comuna Scobinți, județuL Iași, vicepreședintele secției, Constantin Zero, are o condamnare penală pentru uz de fals.

Prin sentinta 44/2018 27.02.2018 a Judecatoriei Harlau, definitiva prin Decizia 966/2018 21.12.2018 a Curtii de apel Iasi Pronuntate in Dosarul nr. 513/239/2017.

”În baza art. 396 alin. 1, alin. 4 C.proc.pen., raportat la art. 83 C.pen., stabileşte pedeapsa de 1 (un) an închisoare în sarcina inculpatului ZERO COSTANTIN, pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, faptă prev. şi ped. de art. 321 alin. 1 C.pen. În baza art. 83 alin. 1, 3 C.pen., amână aplicarea pedepsei de 1 an închisoare, pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 82 C.pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.”

Același Constantin Zero a fost vicepresedinte de sectie de votare și la alegerile europarlamentare”, a scris Dan Lungu pe Facebook.

