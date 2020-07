Conferință a Violetei Alexandru, întreruptă de un pensionar recalcitrant: „Mărește-mi pensia! Eu te omor cu mâna mea!”. Reacția ministrului Muncii (VIDEO, FOTO)

Conferința susținută duminică de Violeta Alexandru, ministrul Muncii și liderul PNL București, și de Ciprian Ciucu, preşedintele PNL Sector 6, a fost întreruptă de un pensionar care a început să strige că vrea să i se mărească pensia. El a amenințat-o pe Alexandru și i-a jignit pe cei prezenți. Ministrul i-a spus bărbatului că nu trebuie să se lase manipulat de PSD, căci acest partid nu face decât să profite de necazurile sale. Ea i-a mai transmis că ar trebui să aibă încredere în Guvern. Pensionarul s-a liniștit abia după ce Violeta Alexandru i-a dat numărul ei de telefon. Și alte persoane prezente au început să vocifereze, fapt ce l-a determinat pe Ciucu să susțină că Gabriel Mutu, primarul PSD al Sectorului 6, a trimis pensionari de la organizaţia PSD şi oameni cu probleme sociale să bruieze conferinţa. În ultimele săptămâni au avut loc incidente și în timpul conferințelor susținute de Nicușor Dan, candidatul Dreptei la Primăria Capitalei. Dan a afirmat că „bruiajul” nu a făcut decât să demonstreze încă o dată că PSD nu înțelege democrația și pune pumnul în gură oamenilor.

A GĂSIT UN CARD ÎNTR-UN BANCOMAT DIN RÂMNICU SĂRAT ȘI A ÎNCEPUT SĂ CUMPERE CU EL. A REGRETAT AMARNIC, DUPĂ CÂTEVA ORE. CE A PĂȚIT, E FĂRĂ PRECEDENT

Violeta Alexandru, ministrul Muncii și lider PNL București, a susținut duminică o conferință de presă alături de Ciprian Ciucu, preşedintele PNL Sector 6. Discuția, însă, a fost întreruptă de un pensionar care a reușit să treacă de pază, a început să strige ”Măreşte-mi pensia” sau ”Minciuni, mincinoaso”, a amenințat-o pe Alexandru și i-a jignit pe cei prezenți.

Foto: Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu

Și alte persoane prezente au început să vocifereze, Ciucu acuzând că Gabriel Mutu, primarul PSD al Sectorului 6, se folosește de persoanele vulnerabile pentru a strica evenimentul.

Foto: Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu

„Mărește-mi pensia! Eu te omor cu mâna mea!”, i-a spus pensionarul Violetei Alexandru.

Foto: Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu

Ea a încercat să-l liniștească pe bărbat. I-a spus că nu ar trebui să se lase manipulat și că PSD doar își bate joc de el și de problemele lui. I-a mai transmis, de asemenea, că ar trebui să aibă încredere în Guvern, că își face treaba.

„Îmi pare rău că PSD se foloseşte de necazurile oamenilor, îmi pare sincer rău. (...) Nu vă lăsaţi folosit de PSD pentru că îşi bate joc de dumneavoastră. Uitaţi-vă la oameni responsabili, care vă vorbesc cu responsabilitate, nu vă lăsaţi folosit şi manipulat, nu asta este soluţia”, i-a spus ministrul pensionarului.

Foto: Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu

Violeta Alexandru a întrerupt apoi conferința pentru a discuta mai mult cu bărbatul. El s-a liniștit abia după ce a primit numărul de telefon al ministrului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.