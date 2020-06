Scandal la conferința de presă susținută vineri dimineață de Nicușor Dan, candidat la Primăria Capitalei, susținut de PNL și USR. La conferință organizată în zona Prelungirea Ghencea, a fost prezent și viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu. Încă de la începutul conferinței, au existat discuții aprinse între cei doi, Bădulescu reproșându-i lui Dan că nu poartă mască de protecție. Asta în condițiile în care nici viceprimarul nua respectat regulile de distanțare socială.

Scandal între Nicușor Dan și Aurelian Bădulescu la conferința de presă organizată în zona Prelungirea Ghencea

„Nu purtați mască. Nu vă este rușine”, i-a spus Bădulescu lui Nicușor Dan.

La rândul său, acesta din urmă i-a cerut să păstreze distanțarea socială, lucru refuzat de Bădulescu, pe motiv că el poartă mască de protecție.

”Vă rog, stimate domn, stați la doi metri de mine, așa cum spune legea. Haideți să nu facem circ aici”, a spus Nicușor Dan.

Spiritele s-au încins, iar la un moment dat, au existat și îmbrânceli între cei doi. La conferința de presă au fost prezenți mai mulți oameni care l-au însoțit pe viceprimarul Aurelian Bădulescu și care au recunoscut că sunt angajați ai Primăriei Bucureștiului.

”Ne cerem scuze pentru circul pe care, în maniera caracteristică, PSD-ul îl face. (...) Am ales să ne întâlnim aici, în Prelungirea Ghencea, pentru că e un exemplu reprezentativ despre cum Primăria Capitalei răspunde așteptărilor bucureștenilor”, și-a început Nicușor Dan discursul, care ulterior a fost întrerupt de nenumărate ori de viceprimarul Aurelian Bădulescu.

”Trăim o realitate absurdă în acest oraș, noi ca bucureșteni. Avem companii de IT care se bat de la egal la egal cu marile companii de IT ale lumii, care produc soluții și Primăria nu e în stare să sincronizeze două semafoare. Avem companii de IT care produc inteligență artificială, folosită în întreaga lume, și avem o Primărie care nu e în stare să știe cine are contract de gunoi și cine nu. Zona privată a Bucureștiului este demult în secolul XXI, pe când administrația publică a Bucureștiului este, la nivel de administrație – în anii 30 și la nivel de mentalitate – în epoca fanariotă”, a spus Nicușor Dan, fiind acuzat de Aurelian Bădulescu că minte.

