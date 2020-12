Congres PMP în martie pentru alegerea unei noi conduceri, după ce Eugen Tomac a demisionat

Partidul Mișcarea Populară a convocat pentru perioada 6-7 martie Congres de urgență în cadrul căruia se va alege o nouă conducere și direcția în care se va îndrepta partidul. Aceast anunț are loc în contextul în care formațiunea a ratat intrarea în Parlament și ca urmare a demisiei lui Eugen Tomac din funcția de președinte al PMP.

PMP a convocat Congres de urgență pentru alegerea unei noi conduceri

”Colegiul Național al Partidului Mișcarea Populară, întrunit miercuri, 16 decembrie 2020, a hotărât organizarea Congresului PMP în perioada 6-7 martie 2021, pentru alegerea unei noi conduceri naționale și stabilirea direcției politice pe care partidul o va asuma în continuare.

Partidul Mișcarea Populară, prin cei peste 2000 de consilieri locali, peste 70 de consilieri județeni și consilieri generali ai Capitalei și 49 de primari, continuă activitatea sa în administrația publică locală și promovează proiectele anunțate pentru dezvoltarea comunităților, fiind al treilea partid la nivel național ca număr de aleși locali.

Suntem un partid autentic de dreapta și rămânem atașați valorilor creștin - democrate, asumărilor conservatoare, tradiționaliste. Rămânem loiali și consecvenți promovând marile proiecte pentru care am luptat politic în ultimii ani.

PMP nu va face parte din noul Parlament

PMP nu a întrunit pragul electoral de 5% necesar intrării în Parlament. Potrivit rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare din 6 decembrie, din noul legislativ vor face parte cinci formațiuni politice.

La Camera Deputaţilor, PSD a obţinut 28,9%, PNL - 25,19%, USR-PLUS - 15,37%, AUR - 9,08%, iar UDMR - 5,74%. La Senat rezultatele sunt următoarele: PSD - 29,32%, PNL - 25,58%, USR-PLUS - 15,86%, AUR - 9,17%, UDMR - 5,59%.

În acest context, Eugen Tomac a anunțat miercuri că demisionează de la conducerea PMP.

„Consider că în politică mereu lucrurile trebuie luate prin prisma rezultatului, exact cum e el validat. Am avut azi o ședință lungă cu colegii din PMP, pentru că sunt conștient că cu toții ne doream mai mult, așteptam un rezultat mult mai bun. Am luat decizia de a-mi informa colegii că îmi asum acest rezultat. În politică trebuie să privești viața în ochi așa cum e și si-ți asumi și lucruril bune și pe cele mai puțin bune. Marius Pașcan va fi lider interimar.

Urmează să ne consultăm, să organizăm un nou congres. E o chestiune pe care cred că trebuie s-o facem, pentru că PMP e un partid care nu a greșit cu nimic în activitatea sa parlamentară, care are peste 2.000 de aleși locali, 50 de primari, foarte mulți viceprimari, un partid viu, un suflu pe care ni l-a lăsat moștenire președintele Traian Băsescu. Rămân implicat în viața partidului, dar în calitate de om care și-a asumat această campanie, cred că e absolut just și corect să fac acest gest”, a afirmat Tomac.