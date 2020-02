Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuțat, luni, într-o conferință de presă, că social-democrații se vor reuni în Congres în data de 29 februarie.

Ciolacu a precizat, însă, că în cazul în care epidemia de coronavirus va lua amploare și în țara noastră, congresul PSD va fi amânat.

”În principiu rămâne pe data de 29 februarie, în cazul în care situația privind coronavirusul nu se va agrava în România (...) Dacă situația va fi normală, atunci Congresul îl vom avea pe data de 29 februarie.”, a spus Marcel Ciolacu.

