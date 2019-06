Congresul PSD, pe ritmurile unei melodii simbol pentru comunitatea gay (VIDEO)

După ce s-au poziţionat de partea Colaţiei pentru Familie social-democraţii au folosit, în timpul Congresului de sâmbătă, o temă muzicală emblematică pentru cultura LGBT.

Mult mai liber în gândire, premierul Viorica Dăncilă a intrat în sala de şedinţe pe ritmurile celor de la Right Said Fred. Melodia aleasă a fost ”Stand-Up”, iar în timp ce versurile rulau în fundal preşedintele partidului a făcut baie de mulţime şi s-a pupat cu participanţii la Congres.

INCENDIAR! IULIA VÂNTUR, DEZMĂȚ TOTAL ÎN PĂDURE! SALMAN KHAN A PRINS-O ÎN FAPT! NEBUNIE ÎN INDIA

Congresul extraordinar al PSD a avut loc la Sala Palatului în prezenţa a aproximativ 4.000 de delegaţi. Viorica Dăncilă a intrat în sală pe melodia „Stand up (for the champions)" şi a făcut o baie de mulţime.

"Stand Up” este o melodie a trupei britanice Right Said Fred, cunoscută ca una dintre formaţiile simbol ale comunităţii gay. Liderul trupei, Richard Fairbrass, este un cunoscut activist pentru drepturile persoanelor gay şi a moderat emisiunea Gaytime TV la BBC.

ANDREEA BĂLAN A VRIT SĂ SE SINUCIDĂ! A LUAT UN PUMN DE PASTILE ȘI A AJUNS LA SPITAL! IMAGINI EXPLOZIVE

Amintim, că la referendumul pentru familie, unii lideri PSD s-au poziţionat de partea Coaliţiei pentru Familie. De pildă, Şerban Nicolae a afirmat, după invalidarea scrutinului, că "Rezultatul referendumului chiar este o victorie a homosexualilor" iar Liviu Pleşoianu chiar a subliniat în discursul lui de la Congres faptul că o melodie nu a câştigat concursul Eurovision pentru simplul motiv că interpreta acesteia a subliniat importanţa valorilor familiei iar reprezentanţii comunităţii au taxat prin voturile lor reprezentaţia.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.