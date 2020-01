Consilier al primarului din Tg. Mureș: Locuitorii cer referendum local privind responsabilitatea naşterii copiilor

Controversata propunere a primarului din Târgu Mureș, Dorin Florea, care vrea anchetă socială pentru cuplurile doritoare de copii, ar putea fi subiect de referendum.

Un consilier al acestuia, Claudiu Maior, a anunțat că mai mulţi locuitori şi-au exprimat dorinţa de a fi organizat un referendum local privind problema lansată în dezbatere de edilul Dorin Florea, în legătură cu responsabilitatea naşterii unui copil.

"După apariţia în presă a comunicatului domnului primar Dorin Florea cu privire la necesitatea unei dezbateri publice privind responsabilitatea naşterii unui copil şi pe fondul reacţiilor publice ale politicienilor, mai mulţi târgumureşeni şi-au exprimat dorinţa organizării unui referendum local. Deocamdată nu s-a luat nicio decizie, se analizează", a precizat, pentru Agerpres, Claudiu Maior, consilierul primarului din Târgu Mureş.

Claudiu Maior spune că "unii muncesc" şi cer referendum, iar alţii vor să protesteze, "revoltaţi că li se fură 'lenea'!".



"La proteste înainte, la muncă înapoi!

Unii muncesc și cer referendum împotriva celor care vor să huzurească pe banii copiilor, iar alții mâine protestează, revoltați că li se fură „lenea”! Cine să ne mai înțeleagă?!

Am înțeles că vineri, o platformă civică sub denumirea „Aresel” din București dorește un miting la Târgu Mureș! Vin aici să ne certe, pentru că am îndrăznit să spunem cu voce tare, tot ce alții șoptesc pe la colțuri. Înainte de proteste, le aduc la cunoștință că Primăria Municipiului Târgu Mureș s-a implicat în integrarea și dezvoltarea comunității rromilor, fiind una din primele primării din țară care a susținut și a investit în: școlarizare cu transport gratuit, formare profesională, ateliere de tâmplărie, construirea de locuințe cu toate utilitățile, baie comunală, asfaltarea drumurilor, biserică etc., singura condiție fiind ca aceștia să meargă la lucru și să își ducă copiii la școli. Știm cu toții de centrul Rozmarin, unde zilnic peste 100 de copii sunt aduși de acasă cu transport gratuit, spălați, hrăniți (două mese pe zi), școliți, supravegheați și îndrumați, iar apoi transportați din nou acasă.

Vi se pare normal ca un adult sănătos să stea acasă, în vârful patului, trăind după alocațiile copiilor, în timp ce alții muncesc cel puțin 8 ore/zi plătind contribuții sociale? Vi se pare normal ca femeile care își doresc copii să muncească și să respecte protocoale de sănătate, în timp ce alte femei, la fel de apte de muncă să stea acasă, pe banii statului, aducând pe lume copii de care să nu mai aibă grijă nimeni și să-i trimită la cerșit?! Sunt convins că târgumureșenii de bună credință știu cine sunt adevărații discriminați!", a afirmat Claudiu Maior, pe Facebook.