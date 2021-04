Consilierii generali ai PNL și-au exprimat poziția privind votarea bugetului Capitalei: În lipsa adoptării bugetului, nu se pot face plățile necesare pentru funcționare. Suntem într-o situație foarte dificilă (VIDEO)

Consilierii generali ai PNL și-au prezentat, miercuri, punctul de vedere, înaintea supunerii la vot a propunerii de buget al Capitalei pentru anul 2021. Liberalii și-au exprimat poziția în contextul în care consilierii generali USR PLUS au anunțat oficial marți seară că nu vor aproba bugetul Capitalei la votul de miercuri și au cerut primarului general să retragă proiectul.

Consilierul general liberal Diana Mardarovici a declarat, într-o conferință de presă organizată miercuri dimineață, că PNL susține propunerea de buget inițiată de primarul Nicușor Dan, precizând că „în lipsa adoptării bugetului, nu se pot face plățile necesare și elementare pentru funcționare”

”În total, au fost peste șase săptămâni de discuții. Consilierii generali au fost, în permanență, consultați de primar. Au urmat 120 de ore de consultări cu toate părțile interesate, atât din interiorul, cât și din exteriorul Primăriei Generale. S-a oferit posibilitatea cetățenilor de a-și exprima opiniile în cadrul perioadei de dezbatere publică. Avem astăzi la vot propunerea de buget al municipiului București pentru anul 2021. PNL susține propunerea de buget inițiată de primarul general, Nicușor Dan. Suntem parteneri corecți și știm să fim alături de primarul general în eforturile lui.

Avem și noi foarte multe așteptări față de ceea ce trebuie făcut, dar le putem rezolva lucrând împreună”, a spus consilierul liberal.

