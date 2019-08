Consilierul de stat cu responsabilități în problematica minorităților, Dana Varga, și-a dat demisia din ALDE, la doar c\teva zile după ce partidul lui Tăriceanu a ieșit de la guvernare.

Varga, un personaj controversat pe scena politică, susține că nu poate continua politica "fără demnitate, fără principii adevărate, fără implicare continuă, fără comunicare si, în niciun caz, cu prejudecăți din partea unor colegi."

"Am fost dezamăgită încă din timpul campaniei pentru alegerile parlamentare din 2016. (...) În ultima perioada am simțit prejudecățile anumitor colegi, mai ales când Departamentul pentru Minorități a fost desființat, ceea ce a însemnat pentru mine o jignire după munca și dedicarea pe care am depus-o în acest departament.

Ultimele decizii ale ALDE: de a ieși de la guvernare și de a susține un candidat independent, care o să facă politică într-un rol de „comedie”, sunt lucruri greu de înțeles, nu numai pentru mine, ci pentru un întreg electorat", scrie Varga pe Facebook.

Varga s-a arătat neîndreptățită de colegii din partid când Departamentul pentru Minorități a fost desființat, dar nu i s-a părut nimic în neregulă să distribuie pe Facebook imagini cu președintele Klaus Iohannis în care era comparat cu dictatorul nazist Adolf Hitler.

De asemenea, ALDE menționează, joi, că Dana Varga a fost sancționată după distribuirea imaginii de mai sus pe rețelele de socializare.

În acelaşi timp, conducerea ALDE a cerut premierului Viorica Dăncilă să o demită din funcţia de consilier, dar șefa Executivului "a ales să nu dea curs solicitării ALDE până în prezent."