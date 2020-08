Pensiile vor fi majorate cu un procent de 14%, iar pensionarii vor resimți „o creștere reală de minim 10%”, în condițiile în care, în general, coșul lor de consum conține „multe produse de bază” și are „o inflație puțin mai ridicată”, a explicat joi seară, în direct pe B1 TV, Tănase Stamule, consilier de stat pe probleme economice la Cancelaria premierului Ludovic Orban.

Consilierul de stat Tănase Stamule, despre creșterea pensiilor cu 14%, în direct pe B1 TV





„Pensiile vor crește cu 14%, ceea ce înseamnă o creștere reală pentru pensionari de cel puțin 10%. Anul acesta avem o inflație prognozată de 2,7%, iar în general coșul de consum al pensionarilor are o inflație puțin mai ridicată, fiind multe produse de bază, deci va fi o creștere reală pentru pensionari de minim 10%”, a declarat Tănase Stamule.

Oficialul susține că „nu s-a mai întâmplat o astfel de creștere în trecut, deci 14% net, și anul acesta facem acest efort bugetar corect, tocmai pentru că este normal să creștem pensiile. Va fi și o creștere a pensiei minime, acea indemnizație socială, de la 710 lei, la 800 de lei, deci vor crește toate pensiile de toate felurile pe care le primesc pensionarii”.

Întrebat de Tudor Mușat dacă nu cumva populația va primi cu scepticism creșterea pensiilor cu 14%, având în vedere că inițial se aștepta ca procentul de majorare să fie 40%, consilierul de stat Tănase Stamule a explicat: „Haideți, să fim corecți! Noi am avut o proiecție bugetară la începutul anului, în care, în Bugetul României, era pusă creșterea de 40%. Anul acesta avem o cădere economică de 4% și un deficit de 8,6%. De ce? Trei luni am avut economia închisă și și astăzi o mare parte din economie nu funcționează la parametrii normali. Acest lucru a afectat încasările bugetare cu vreo 3% din PIB, deci 30 de miliarde de lei nu s-au mai încasat până astăzi la bugetul de stat sau nu se încasează, iar 2% din PIB sunt cheltuieli suplimentare ale bugetului de stat, cu combaterea pandemiei – de la pachetul economic, măsuri sociale șamd. Plus că, trebuie să fim corecți, așa cum majoritatea țărilor din centrul Europei, vecinii noștri mai de la vest, au avut bugete pe 0 sau cu excedent, noi am pornit anul acesta cu un deficit de -3,6%, deci oricum marja fiscală a statului român a fost mult mai mică decât a celorlalte state”.



Ce declarase anterior ministrul Florin Cîțu despre pensii, deficitul bugetar și contracția economică





Într-o conferință de presă susținută joi, ministrul Finanțelor a prezentat a doua rectificare bugetară pregătită de Guvernul Orban pentru anul 2020. Cu această ocazie, Florin Cîțu a anunțat suplimentări de resurse în mai multe sectoare și a reiterat că pensiile vor crește.

„Din primul moment am spus că vom crește pensiile în 2020. Astăzi trebuie să venim în fața dumneavoastră, să vă spunem că, da, în România vom crește pensiile în 2020. Punctul de pensie, valoarea punctului de pensie va avea cea mai mare creștere, cea mai mare sumă pe care o vom vedea în plus la punctul de pensie pe care am avut-o vreodată. PSD niciodată nu a mărit pensiile cu această sumă, deși a avut perioade de creștere economică una după alta trei ani de zile – nu datorită lor, datorită contextului economic internațional – și tot nu a mărit pensiile cu această sumă”, a declarat demnitarul.

El a avut un mesaj chiar și pentru Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, afirmând că „în acest context economic global dificil prin care trec toate țările europene în această perioadă, am reușit să facem acest efort și să creștem pensiile, pe lângă creșterea alocațiilor – repet, cu cea mai mare sumă pe care au văzut-o românii care se pune în plus la punctul de pensie. Îl provoc pe domnul Ciolacu să mai găsească o țară care face astfel de eforturi în plină criză economică, care crește și pensii, crește și alocații cu sumele pe care le face acest guvern".