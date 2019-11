Primar PSD, surprins când dădea bani președintelui unei secţii de votare (VIDEO)

Un primar PSD din județul Constanța a fost filmat și fotografiat în timp ce-i dădea bani președintei unei secții de votare, chiar în fața secției.

Primarul PSD Stelian Clinciu a fost surprins în faţa secţiei de votare 440, de pe strada şcolii numărul 6 din satul Furnica, comuna Dumbrăveni, în timp ce-i dădea bani Georgetei Poșircă, președintă de secție de votare.

Potrivit surselor Constanța de Azi, aceasta ar fi primit cel puțin 200 de lei. Primarul ar mai fi rămas în fața secției încă circa jumătate de oră, deși legea electorală îi interzice acest lucru.

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a anunțat că sunt făcute verificări la secția de votare din Dumbrăveni.

Clinciu a recunoscut că i-a dat bani președintelui secției, spunând că aceștia erau pentru mâncare.

„Am venit până aici și am plecat. Să văd dacă au nevoie de ceva. Nu merge o priză pentru la urnele de votare, nu merge un ştecher şi am chemat pe cineva să remedieze problema. Nu trebuia să vin să văd că nu merge ăla? Nu pot să vă spun dacă am stat o jumătate de oră sau 5 sau 10 minute în secţia de votare”, a declarat primarul, pentru Adevărul.

