Lanţ uman în faţa Spitalului Judeţean Constanța, în urma morţii femeii ţinute 16 ore la Urgenţe. „Nu se schimbă nimic, indiferent că au primit salarii mai bune”

Zeci de oameni au format sâmbătă un lanţ uman în faţa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, protestând astfel în cazul femeii de 70 de ani care a murit după ce a așteptat 16 ore la Unitatea de Primiri Urgenţe. „Avem dreptul la viaţă!”, se putea citi pe pancartele purtate de unii dintre ei.

Fiul femeii decedate a susținut că speră ca autoritățile să-și facă datoria și astfel de situații să nu se mai repete.

„Sunt aici pentru a trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte sistemul medical sau erorile sistemului medical, lipsa medicilor, cel puţin din zona UPU. (...) Am suferit recent pierdea mamei mele. Îmi pare rău că trebuie să fiu dat ca exemplu pentru această situaţie. Sper ca cineva acolo mai de sus, şi nu doar Dumnezeu, să ia măsuri, începând de la conducerea spitalului, să nu se mai muşamalizeze cazurile de absenteism din zona de urgenţă şi să salveze vieţi”, a afirmat bărbatul, citat de Agerpres.

„Am avut experienţă cu un an în urmă, tot aşa am stat foarte, foarte multe ore la Urgenţă. Într-adevăr, pe urmă s-au ocupat, dar a durat foarte, foarte mult până am ajuns să fiu băgată în seamă. Am avut experienţe şi cu părinţii, aceleaşi situaţii care se perpetuează de ani la noi. Deci nu se schimbă nimic, indiferent că au primit salarii mai bune, ei tratează oamenii la fel, nu vezi feţe zâmbitoare, să se schimbe atitudinea lor, să îţi adreseze o vorbă bună. Ar trebui să ne schimbăm mentalitatea, să fim mai zâmbitori, mai primitori cu oamenii”, a spus o doamnă care lua și ea parte la protest.

Femeia, în vârstă de 70 de ani, a murit în noaptea de 1 spre 2 februarie, după ce a fost ţinută 16 ore pe scaun în Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.