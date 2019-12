Prima trecere de pietoni smart din Constanța a rezistat o lună (VIDEO)

Prima trecere de pietoni smart din Constanța a rezistat doar o lună: ledurile luminoase s-au desprins de asfalt, sub presiunea pneurilor autoturismelor, informează Digi24.

Trecerea de pietoni a fost inaugurată la începutul lunii noiembrie, pe cel mai important bulevard al Constanței, în speranța că vizibilitatea mai mare va reduce numărul de accidente.

Într-o singură lună, aceasta a fost distrusă de traficul intens.

Sâmbătă seară, traficul a fost blocat temporar pe una din benzile bulevardului Tomis pentru ca angajații primăriei să poată repara trecerea de pietoni smart.

Video: Primăria Constanța / Facebook

