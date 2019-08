Mihai Fifor, ministrul interimar de Interne, l-a înlocuit pe colonelul Ionuț Sindile din fruntea Jandarmeriei Române, urmând ca postul să fie preluat de Constantin Florea. Acesta trebuie să prezinte un plan de măsuri în următoarea săptămână.

„Aș începe prin a vă spune că astăzi am luat câteva decizii organizatorice care au drept scop, în primul rând, creșterea nivelului de siguranță al cetățeanului, dar și creșterea nivelului de încredere în MAI și a instituțiilor din subordine. Încetează împuternirea lui Cătălin Sindile la șefia Jandarmeriei. Este împuternicit la comanda Jandarmeriei Române șeful Jandarmeriei Dolj, Constantin Florea. Așteptă să facă de îndată o analiză a Jandarmeriei și să-mi prezinte măsuri de eficientizare într-o săptămână”, a anunțat Fifor.

Ionuț Sindile, considerat drept apropiat de Mihai Fifor și Olguța Vasilescu, potrivit surselor g4media.ro, a fost la comanda Jandarmeriei, când au avut loc incidentele din Piața Victoriei dintre jandarmi și protestatari. Aceleași surse au mai spus că, în timpul reprimării violente din 10 august, Sebastian Cucoș, șeful Jandarmeriei Române de la acea vreme, ar fi fost plecat de câteva zile din țară.

Viitorul șef al Jandarmeriei, Constantin Florea, este în prezent șeful Inspectoratului de Jandarmi „Mihai Bravul” din Craiova. Potrivit CV-ului, Florea a absolvit, pe lângă Colegiul Național de Apărare, Colegiul Național de Informații din cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” Bucureşti, mai scrie g4media.ro. (Detalii AICI)

