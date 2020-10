Constantin Iacov (Pro România Social Liberal): PSD e pe față în echipa PNL / Logic e să amânăm alegerile parlamentare. E mai importantă viața noastră, a oricăruia dintre noi (VIDEO)

Constantin Iacov, secretar executiv al nou formatului Pro România Social Liberal, a declarat joi seară, pentru B1 TV, că Pro România, partidul condus de Victor Ponta, și ALDE, formațiunea lui Călin Popescu Tăriceanu, au fuzionat deoarece e nevoie de o opoziție veritabilă la Guvernul PNL. Acesta a susținut că PSD doar mimează opoziția și, de fapt, are o înțelegere cu liberalii. Iacov a mai afirmat că am ajuns să avem un număr atât de mare de infectări cu coronavirus deoarece Guvernul Orban s-a încăpățânat să organizeze alegerile locale și a subliniat că scrutinul parlamentar ar trebui amânat, deoarece viețile oamenilor sunt mai importante decât niște alegeri.

„Busola despre care v-au vorbit astăzi Victor Ponta și Călin Popescu Tăriceanu se referă la o opoziție unită, pentru că astăzi, după cum știți, nu avem o opoziție în România. PSD mimează opoziția, face un blat... nici măcar nu poți să-i mai spui blat, că e pleonasm, adică e pe față în echipa PNL. Lucrurile sunt foarte simple. Azi e nevoie de o coagulare a forțelor. Haideți să vedem de câte ori a votat PSD Guvernul Orban, cum a trecut Guvernul Orban în Parlament, cu voturile cui? Zilele trecute, CCR a spus că Parlamentul are dreptul să decidă asupra datei alegerilor, un lucru normal, cât timp era prevăzut în lege. Ce s-a întâmplat? PSD a mimat, a ieșit puțin la televizor, au spus ”știți, noi ne gândim, dar Guvernul...”. Domnul, vrei să oprești? Noi suntem singura țară care azi organează alegeri”, a declarat Constantin Iacov, secretar executiv Pro România Social Liberal, pentru B1 TV.

