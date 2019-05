Constantin (Pro România): ”Acum avem ocazia cu toţii cei care mergem la vot să îndreptăm tot ce s-a întâmplat rău în aceşti doi ani şi jumătate”

Daniel Constantin, prim-vicepreședintele Pro România, a declarat, duminică, că votează pentru România, pentru profesionişti aflaţi în funcţii importante în stat atât în ţară, cât şi peste hotare, potrivit Agerpres.



„Votez pentru România, dar îmi doresc foarte tare ca astăzi românii să găsească pe buletinele de vot favoriţii, cei pe care îi aşteaptă, cei în care au încredere şi să fie, pentru prima dată după foarte mult timp, un vot pentru cineva şi nu împotriva cuiva, aşa cum s-a întâmplat până acum", a spus Constantin, înainte de a vota la o secţie organizată la Colegiul Economic "A.D. Xenopol" din Capitală.



El a adăugat că votează pentru profesionişti, afirmând că a văzut ce înseamnă să nu ai unii pentru funcţiile importante din stat.



„După doi ani de zile de când am plecat din Guvern, atunci când am spus că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, constat că am avut dreptate şi acum avem ocazia cu toţii cei care mergem la vot să îndreptăm tot ce s-a întâmplat rău în aceşti doi ani şi jumătate", a afirmat liderul PRO România.