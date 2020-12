Consultări la Cotroceni pentru desemnarea premierului. Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au venit împreună să-l propună pe Florin Cîțu. Klaus Iohannis i-a felicitat pentru „viteză” (VIDEO)

Marți după-amiază a început, la Palatul Cotroceni, cea de-a doua rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au venit împreună să-l propună pe liberalul Florin Cîțu. Ei au fost felicitați de președintele Klaus Iohannis. Anterior, PSD, prin vocea liderului Marcel Ciolacu, a anunțat că nu va participa la aceste discuții și că va face opoziție dură noului Guvern.

Iohannis i-a felicitat pe liderii noii coaliții pentru viteza negocierilor: „Felicitări pentru formalizarea coaliției, pentru viteza cu care ați reușit să promovați demersurile în Parlament. Recunosc că e prima dată când văd un Parlament constituit si cu conduceri alese într-o zi și un pic”.

