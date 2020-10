Continuă scandalurile interne în USR. După listele pentru parlamentare, numirea lui Florin Iordache agită apele în partid. Florina Presadă, către Silviu Dehelean: „Foarte urât ce ai făcut!” / USR e acuzat că a votat cu autorul OUG 13

USR, formațiune marcată de un adevărat scandal intern pe fondul conturării listelor de candidați pentru alegerile parlamentare, este traversat de o nouă dispută între membri, de această dată provocată de aspectele legate de numirea lui Florin Iordache în funcția de președinte al Consiliului Legislativ.

Continuă scandalurile interne în USR. Partidul e acuzat că a votat pentru numirea lui Florin Iordache la președinția Consiliului Legislativ

Florin Iordache a fost ales miercuri, de Parlament, în funcția de președinte al Consiliului Legislativ și tot mai multe voci susțin că acest demers s-a concretizat cu ajutorul voturilor venite de la USR. Dacă Eugen Tomac, președintele PMP, susține că „e clar că a fost o înțelegere politică” între partidul condus de Dan Barna și USR, premierul Ludovic Orban, liderul PNL, a afirmat la rândul său că din analiza rezultatelor reiese că USR a votat cu Florin Iordache.

În acest context, deputatul USR Silviu Dehelean susține că a discutat cu ceilalți parlamentari ai formațiunii, iar zilele acestea va fi depus un proiect „pentru a remedia grava eroare din Legea Consiliului Legislativ”. Concret, potrivit precizărilor făcute de demnitar, USR ar urma să propună „pentru conducătorii acestei instituții mandat de 5 ani și procedură de revocare, plus condiții care să garanteze profesionalismul”.

Ei, bine, anunțul pare să fi agitat și mai tare spiritele în partid, pentru că senatoarea Florin Presadă a răspuns la postarea colegului său Silviu Dehelean, pe care l-a acuzat că nu a „discutat nimic la grupul parlamentar”.

„Tu nu ai discutat nimic la grupul parlamentar. Vrei să spui ca eu am prezentat o propunere grupului parlamentar, pe care o voi depune azi. Mandatul de 5 ani și garanțiile de profesionalism sunt propunerile mele, la fel ca multe altele. Propunerea mea e gata și o voi prezenta public azi. Foarte urât ce ai făcut!”, a răspuns Florina Presadă.

Mesajul senatoarei USR a provocat un val de reacții de tot felul. În șirul lung de comentarii, Florina Presadă a mai adăugat și ea unul: „Eu am prezentat o propunere grupului, nu am anunțat nimic public, tocmai în speranța că o vom face împreună, ca grup. Altfel o depuneam singură deja. Silviu Dehelean, în schimb, iese și anunță el ceva. Doamnă, măcar să fi spus un cuvânt despre faptul că e propunerea scrisă de mine! E munca mea, de ce să tac? Nu ar fi existat acest dialog dacă Silviu nu ar fi făcut această postare”.

Comentariile au continuat să curgă, iar în cele din urmă a răspuns și deputatul USR Silviu Dehelean, autorul postării inițiale: „În primul rând, îmi pare rău că ajungem să discutăm așa, aici. Am răspuns unei întrebări din partea presei și am anunțat acest proiect, înainte sa vorbesc cu voi, colegii parlamentari. Abia după l-am anunțat in grupul de parlamentari și am aflat ca ai o propunere similară, ideile noastre despre ce trebuie sa facem fiind aceleași ( tu mi-ai spus că lucrezi la el, eu că l-am și scris). Nu mi-am asumat nimic, am spus clar ca vom depune împreuna, ca și grup parlamentar USR, acest proiect. Mulțumesc”.