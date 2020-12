Contractul pentru extingerea Magistralei M2 cu încă o stație în apropierea Șoselei de Centură a fost semnat. Bode: Am găsit sursa de finanțare, din fonduri europene nerambursabile

Ministrul Transportului a semnat în cursul zilei de marți contractul de finanțare pentru extingerea magistralei M2 cu încă o stație supraterană, în apropierea Șoselei de Centură. Noua stație ar urma să fie în preungirea capătului de linie Berceni. Contractul are o valoare de aproximativ 215 milioane de lei, 180 dintre ei fiind fonduri nerambursabile, anunță un comunicat de presă al Minsiterului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Contractul de finanțare între MTIC și Metrorex, semnat astăzi

„Am semnat astăzi acest contract de finanțare încheiat între MTIC și METROREX pentru că îmi doresc o dezvoltare a proiectelor de infrastructură, dar și o dezvoltare a metroului bucureștean. Faptul că am găsit sursa de finanțare, din fonduri europene nerambursabile, este cu atât mai îmbucurătoare, cu cât vine și în concordanță cu strategia noastră de a implica autoritățile locale în astfel de proiecte. Iată că se poate, după ce am aplicat acest concept la nivelul CNAIR, în cazul unor centuri ocolitoare pe care le-am dat autorităților locale, venim acum și către Metrorex. Dezvoltarea rețelei de metrou are în vedere o extensie și dincolo de Șoseaua de Centură, astfel încât să putem pune în practică strategia noastră de mobilitate urbană din zona București-Ilfov”, a precizat ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

Acest proiect este în concordanță cu Strategia de Dezvoltare a rețelei de metrou și a făcut obiectul mai multor analize, atât la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cât și la nivelul Consiliului General al Primăriei Capitalei, al Consiliului Județean Ilfov și al Primăriei Sectorului 4. Aceste analize s-au concretizat în anul 2019 când a fost semnat Protocolul pentru obiectivul de investiții, încheiat între Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (în calitate de administrator), concedentul imobilului aferent obiectivului de investiții - Metrorex și Primăria Sectorului 4, cu avizul Consiliului General al Primăriei Capitalei.

Finanțarea europeană nerabursabilă

Valoarea totală de 214,888,005.09 lei, din care valoarea totală eligibilă, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, este de 179,972,728.00 lei (85% din valoarea totală eligibilă aprobată – 152.976.818,80 lei este asigurată din Fondul de Coeziune, iar 15% în valoare de 26.995.909,20 lei va fi finanțată din bugetul AM POIM). Finanțarea nerambursabilă este alocată din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 1 ”Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metrou-lui”, Obiectiv specific 1.4 ”Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București – Ilfov.

Obiectivul general al proiectului „Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură” vizează creșterea gradului de accesibilitate la rețeaua de transport cu metroul în zona de Sud a Municipiului București, prin extinderea magistralei M2 cu o stație supraterană, în apropierea șoselei de centură.Şi-a spart oglinzile din casă, apoi a băut apă cu argint ani de zile. Când un amic l-a vizitat, a îngheţat

Programul vizează extinderea rețelei actuale de metrou

Prin acest proiect, ce are ca termen de implementare 55 luni, se dorește extinderea rețelei actuale de metrou prin construirea unei noi stații supraterane la standarde europene și îmbunătățirea infrastructurii existente prin prelungirea liniei existente cu 1,6 km de cale de rulare, conducând astfel la creșterea ponderii de călători transportați cu metroul și, totodată, reducerea timpului petrecut în trafic pentru tranzitarea orașului ca urmare a implementării proiectului.

Procedurile de derulare si urmărire a contractului se execută de către Primăria Sectorului 4, iar Metrorex asigură asistența tehnică.