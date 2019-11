Controalele la furnizorii de servicii de dezinsecție din țară încep de vineri. Vicepremierul Turcan: Există suspiciuni că substanța toxică din Timiș a mai fost folosită și în alte județe (VIDEO)

Toți furnizorii de servicii de dezinsecție din țară vor fi controlați, începând de vineri, pentru că există suspiciunea că substanța toxică, care a fost utilizată în deratizarea din Timișoara, în urma căreia trei persoane au decedat și alte 89 au fost spitalizare, a mai fost folosită și în alte județe, a afirmat, joi seară, în direct pe B1 TV, vicepremierul Raluca Turcan.



„Situația de la Timișoara este una dramatică și, din nefericire, nu este nici prima și nici ultima. Cel mai probabil vom mai asista la astfel de tragedii, unde, din păcate, veriga slabă s-a dovedit din nou a fi la stat. Mergând pe fir după această tragedie, am constatat că s-ar fi putut preveni, așa cum am constatat și multe alte tragedii din România. Pentru că, vă dau un exemplu, dvs. menționați că s-a importat de pe piața neagră o substanță, care nu a fost verificată de nimeni. De ce nu a fost verificată de nimeni? Pentru că în anul 2009 a fost dat un Ordin de ministru, DSP nu mai aveau obligația să verifice calitatea produselor și nici atestarea persoanelor, care folosesc și sunt angajate de către firmele care angajează servicii de dezinsecție. Un ordin de ministru criminal, care a explodat acum și trei persoane au murit, și 89 au fost spitalizate”, a afirmat Raluca Turcan.



Vicepremierul Guvernului Orban a subliniat că, în colaborare cu Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne și Direcția Sanitar-Veterinară a fost emis un nou Ordin, care să repare situația creată de actul normativ din 2009.

