Controverse după votul pentru Consiliul Legislativ. George Dircă (USR): Nu știu câte voturi am primit de la PSD / Lucian Șova (PSD): Să nu fim ipocriți. Recunoașteți că v-ați bucurat și de susținerea unor parlamentari PSD (VIDEO)

Senatorul USR George Dircă a fost votat, marți, în plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului pentru funcția de președinte al Secţiei de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare din cadrul Consiliului Legislativ. El a obținut 174 de voturi ”pentru” și 17 ”împotrivă”. Potrivit unor surse politice, social-democrații au contribuit cu votul lor la acest rezultat, asta în condițiile în care și o parte cei de la USR l-ar fi votat pe Florin Iordache pentru șefia Consiliului Legislativ, cu toate că înțelegerea cu PNL era ca ei să-l susțină pe Augustin Zegrean, candidat sprijinit de liberali. Deputatul PSD Lucian Șova a recunoscut, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, că la nivelul grupului politic al PSD s-a luat decizia susținerii lui Dircă. Pe de altă parte, George Dircă, care a intervenit prin telefon, a susținut că nu știe câte voturi a primit de la PSD și că dacă un partid a făcut un joc murdar la votul de marți, ”acela nu a fost USR”

Întrebat dacă a primit directivă de la partid ca să-l voteze pe senatorul Dircă de la USR la conducerea secției din cadrul Consiliului Legislativ, deputatul Lucian Șova a răspuns: ”Da, votăm după decizii luate în grup. Mi-a spus cineva din conducerea grupului, mie mi-a spus un coleg din cei care erau lângă mine, nu am făcut ședință, nu am discutat direct cu Simonis (Alfred Simonis, liderul deputaților PSD – n.r.). Asta a fost opțiunea politică, presupun că expresia unei negocieri. (...) Așa cum din disciplină de grup am votat legi care au fost considerate controversate, așa am votat și astăzi și înțeleg că trebuie să fiu solidar cu grupul politic din care fac parte”.

În replică senatorul, George Dircă a cerut dovezi din partea lui Șova pentru aceste afirmații.

”Eu acolo am mers cu un proiect foarte clar pe care l-am prezentat tuturor și anume să punem în dezbatere publică și în consultare un cod electoral, un cod al mediului, un cod al urbanismului și amenajării teritoriului. În calitate de avocat m-am lovit de foarte multe ori de foarte multe prevederi legislative fie care sunt contradictorii, fie care creează mari probleme în interpretare. Venitul la acea secție este mai mic decât indemnizația de parlamentar, undeva la 10.000 de lei pe lună. Dacă aveam un interes, candidam în continuare pentru funcția de parlamentar. (...) Eu nu știu câte voturi am primit de la PSD. Dacă domnul Șova poate să demonstreze că a fost o înțelegere politică...”, a spus George Dircă.

Lucian Șova a reacționat acuzându-l pe Dircă de ipocrizie.

”Eu mă gândesc că nu suntem atât de ipocriți, domnul Dircă, și măcar de dragul onestității fiți rezervat. (...) Demisionați dacă apreciați că nu ați fost votat de nimeni de la PSD și majoritatea a fost formată din USR și PNL. Hadeți să nu fim ipocriți. (...) Măcar aveți decența și recunoașteți că v-ați bucurat de susținerea și din partea a cel puțin unor parlamentari PSD”, a spus social-democratul.

”Îmi pare rău că aveți atitudinea asta. (...) Eu nu știu de unde aveți informațiile acestea și de ce anume am beneficiat eu. (...) Dacă cineva a făcut astăzi un vot murdar, acela nu a fost USR”, a fost replica lui George Dircă.