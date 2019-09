MAE girează prin prezența unui oficial o carte despre activitatea lui Adrian Năstase în fruntea instituției. Cele mai mari controverse privind trecutul fostului premier și fundația pe care o păstorește

Fundația Titulescu organizează, marți, cartea "Documente diplomatice. Din activitatea Ministerului Afacerilor Externe în mandatul lui Adrian Năstase. Iulie 1990-octombrie 1992", sub semnătura lui Dumitru Preda.

Această lansare de carte se va bucura de girul Ministerului Afacerilor Externe, care va fi reprezentat de către secretarului de stat Alexandru Victor Micula.

Condamnările și controversele din jurul lui Adrian Năstase:

Adrian Năstase este un fost om politic destul de controversat care a fost, în mare măsură, trecut în umbră după ce două condamnări penale primite.

Mai exact, acesta la doi ani de închisoare cu executare primită de Năstase în dosarul cunoscut sub numele de "Trofeul calităţii", în care a fost acuzat în legătură cu strângerea de fonduri pentru campania electorală din 2004, când a candidat pentru preşedinţie din partea Partidului Social Democrat, el fiind atunci preşedintele PSD.

Ulterior, a primit o nouă condamnare la patru ani de închisoare în dosarul "Zambaccian", pedepsele fiind contopite astfel că fostul premier a executat efectiv doar 500 de zile. Cu toate acestea, a rămas cu o interdicție de a fi ales în funcții publice până în 2022.

Acesta a fost ales pentru prima dată în Camera Deputaților din partea Frontului Salvării Naționale în 9 iunie 1990 și a fost Ministrul Afacerilor Externe în guvernele Petre Roman și Theodor Stolojan (28 iunie 1990-16 octombrie 1992).

Dar momentul în care a devenit cu adevărat cunoscut a fost între 2000 și 2004 când a condus cu o mână forte Guvernul fiind acuzat în repetate rânduri de comportament totalitar, subordonarea justiției sau cenzurarea presei.

În 2004, a candidat pentru funcția supremă în stat, fiind învins de către Traian Băsescu, iar din acel moment a început decăderea sa politică.

Legăturile dintre Fundația Titulescu și Rusia:

Cât privește fundația Titulescu, păstorită de către Adrian Năstase, reamintim că, într-un context geopolitic tensionat la granița României, aceasta a găzduit, în luna iunie, lansarea volumului, ”Mihai Caraman – un spion în Războiul Rece”, semnată de Florian Banu. Această carte are rolul de a prezenta activitatea fostului general de Securitate și fost director al Serviciului de Informații Externe (1990-1992), Mihai Caraman.

Mai exact, Caraman este celebru pentru că în perioadă 1958-1968, în calitate de șef al rezidenței de spionaj din Paris, a organizat și condus așa-numita „Retea Caraman”, care a reușit să sustragă și să aducă în tară unele documente din Cartierul General al NATO, provocând daune grele Alianței Nord-Atlantice.

Tot prin Fundația Titulescu vine și o apropiere între Adrian Năstase și Federația Rusă. De exemplu, fostul premier a fost prezent pe 12 aprilie la Moscova la o conferinţă cu tema „Statul și Biserica în tradițiile română și rusă”.

De asemenea, Fundația Titulescu colaborează cu Ambasada Rusiei pe diverse evenimentul, precum a fost cazut în octombrie 2018 când a fost marcată celebrarea a 140 de ani de relații diplomatice între România și Rusia.

Într-un interviu acordat în 2018 pentru portalul Vești din Rusia, ambasadorul rus la București, Valeri Kuzmin, a vorbit și despre relația instituției cu Adrian Năstase.

Iată mai jos comentariul său:

"Î- Ambasada cooperează activ cu Fundația ”Titulescu”. Dar această Fundație este asociată cu numele lui Adrian Năstase, care a avut probleme cu justiția. Nu aveți o reținere în această privință?

R- Știți foarte bine că nu ne amestecăm în treburile interne ale României, mai ales că, din câte știu, nu există nicio pretenție juridică în acest caz: ceea ce s-a întâmplat în trecut a rămas în trecut. De altfel, Fundația însăși a început să funcționeze ca o fundație în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. O asemenea practică există în multe țări. Și Fundația noastră de Susținere a Diplomației Publice ”Gorciakov” a fost, de asemenea, înființată odată cu sprijinul Ministerului de Externe al Rusiei, pentru a lărgi dialogul, astfel încât nu numai ministrul să comunice în mod formal cu ministrul, dar și oameni de știință și politicieni care nu întotdeauna exprimă doar estimări ”diplomatice” corecte din punct de vedere politic.

Fundația Europeană ”Nicolae Titulescu” desfășoară activități intense în domeniul problemelor istorice, diplomatice și internaționale, are o poziție destul de constructivă, este deschisă dialogului, or, Rusia, după cum se știe, se agajează să contracareze tensiunea înjectată în mod artificial în arena internațională prin spiritul dialogului. Prin urmare, cooperăm … Se pare că și ceilalți colegi ai mei, ambasadori, împărtășesc același punct de vedere. Astfel, recent, la invitația Fundației ”Titulescu”, am fost la o conferință dedicată Primăverii de la Praga din 1968. La aceasta au participat ambasadorii Republicii Cehe, Slovaciei, Poloniei… Avem nevoie de platforme pentru dialog. În România, există platforme pro-NATO, unde organizatorii se feresc să fim lăsați pe podium – cum se poate în aceste condiții întreține un dialog? Acest lucru nu înseamnă că în cadrul Fundației ”Titulescu” nu există discuții destul de aprinse. Nu. Ei au poziția lor proprie, inclusiv cu privire la perspectivele de dezvoltare a relațiilor cu Rusia. Ne convine faptul că doresc însănătoșirea relațiilor și sunt pregătiți pentru dialog. Aceasta, apropo, este o abordare diplomatică adevărată. Dar retorica agresivă și războinică nu poate duce la nimic bun."