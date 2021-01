Controversele pe tema fondurilor pentru centrele de vaccinare. Boc: Ministrul Sănătăţii să spună de ce a semnat o OUG care nu respectă o hotărâre a Guvernului / Voiculescu: Bănuiesc că supărarea lui Emil Boc vine din altă parte

Disputa dintre primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, și ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, pe tema fondurilor pentru organizarea și dotarea centrelor de vaccinare a fost tranșată la Ministerul Finanțelor. Boc a declarat marți după-amiază că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a dat asigurări că toate cheltuielile vor fi suportate de la bugetul de stat. În replică, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat într-o intervenție pe B1 TV, că supărarea lui Emil Boc ”vine din altă parte și agenda este cu totul alta”.

„Avem rezultate concrete. Cu privire la această temă importantă vaccinarea, da, nu e în competenţa MFP vaccinarea, dar ministrul Finanţelor a spus foarte clar că legea statului român va fi respectată. Ce spune ea – toate cheltuielile legate de dotarea centrelor de vaccinare şi de plata personalulului se suportă de la bugetul de stat. Ministrul Finanţelor ne-a spus că această prevedere va fi respectată. (...) Probabil că ministrul Sănătăţii ar trebui să răspundă la întrebarea de ce a semnat o ordonanţă de urgenţă care nu respectă o hotărâre în vigoare a Guvernului României. Aceste cheltuieli vor fi suportate de la bugetul central şi această prevedere se va regăsi în această OUG. Cerem ca pe viitor orice ministru al României care îşi pune semnătura pe un act normativ să ţină cont de toate hotărârile în vigoare. Cerem Guvernului şi tuturor miniştrilor ca niciodată niciun fel de alocare să se facă fără consultarea administraţiei locale. Nu avem nimic personal nici cu Guvernul, nici cu ministrul Sănătăţii. Dorim doar să fim respectaţi ca parteneri în implementarea unor lucruri de calitate”, a declarat Emil Boc, care ocupă și funcția de președinte al Asociației Municipiilor din România.

În replică, Vlad Voiculescu a declarat că nu înțelege afirmațiile primarului din Cluj-Napoca și sugerează că supărarea lui ar avea alte cauze.

”Trimiterea documentului către consultare era tocmai o invitație să spună cum se raportează dânșii la o primă propunere. Ministerul Sănătății are o singură prioritate. Prioritatea noastră este ca această campanie de vaccinare să funcționeze bine. Ideea că noi ne-am fi dorit ca bugetele locale să fie văduvite de bani pentru creșe, pentru copii, pentru străzi, drumuri și poduri este o manipulare. Declarațiile dânsului fac parte dintr-o categorie de declarații pe care nu le înțeleg. Bănuiesc că supărarea îi vine din altă parte și agenda este cu totul alta și poate care are legătură cu bătălii interne din partidul dumisale. (...)

Estimarea întregului județ Cluj pentru necesarul centrelor de vaccinare este de 110.000 de lei. Domnul Boc face atât de multă vorbire despre ceva peste 30.000 de euro", a spus Vlad Voiculescu.

