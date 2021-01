Controversele privind finanțarea centrelor de vaccinare din țară. Primarul din Iași: Nu trimiți un soldat la război fără să-i asiguri și cartușele și să-i spui din care depozit le ia / Edilul Piteștiului: Va trebui să tăiem bani din altă parte (VIDEO)

Noi controverse au apărut în România în plină campanie de vaccinare anti-COVID-19. Mai multe disensiuni există în acest moment între Ministerul Sănătății și primării. Unii edili se plâng că nu au bani să înființeze și să doteze centrele de vaccinare anti-COVID, așa cum prevede o ordonanță de urgență. Asociația Municipiilor, condusă de primarul Clujului, Emil Boc, a cerut Ministerului Sănătății, condus de Vlad Voiculescu, să asigure finanțarea. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, cu Tudor Mușat, primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a precizat că edilii se vor implica în pregătirea procesului de vaccinare, însă este nevoie de o comunicare mai eficientă între instituțiile statului. La rândul său, primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea, a spus că edilii ar putea fi nevoiți să taie fonduri din altă parte pentru a aloca spre centrele de vaccinare.

”Domnul președinte al Asociației Municipiilor din România, Emil Boc, nu a vut să se pronunțe neapărat că noi nu vom fi solidari cu tot ceea ce trebuie să facă statul român pentru ca lucrurile să meargă bine în direcția vaccinării, numai că trebuie mai multă consultare și mai multă pricepere în comunicarea dintre instituțiile statului, astfel încât fiecare să știe până unde are competențe. Nu trimiți un soldat la război fără să-i asiguri și cartușele și să-i spui din care depozit le ia. Dacă comunicarea ar fi fost mai eficientă, sunt convins că acest mic diferend ar fi fost trecut mult mai ușor. (...) În momentul de față, noi nu avem bugetele nici măcar ca structură pentru că suntem la începutul anului”, a spus Mihai Chirica.

Într-o intervenție în aceeași emisiune, edilul Piteștiului a subliniat că era nevoie de consultări cu administrațiile locale înainte de creionarea prevederilor din ordonața de urgență.

„Așa se întâmplă atunci când încerci să rezolvi o problemă fără să asiguri sursa de finanțare. Vei crea foarte multe alte probleme. Cred că atunci când redactezi un draft de ordonanță de urgență ar trebui să ai deja luat pulsul administrațiilor locale. Nu am făcut o estimare exactă a cheltuielilor de care vom avea nevoie. (...) Cu siguranță, dacă articolul 6 din ordonanță nu se modifică în sensul în care ar trebui specificată modalitatea în care se decontează aceste cheltuieli, va trebui să tăiem din altă parte”, a declarat primarul Piteștiului.

Aşa arată oraşul care a stat în adâncuri vreme de 90 ani. Apele s-au retras, iar ceva şocant a ieşit de-acolo

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.