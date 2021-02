Copreședintele AUR, Claudiu Târziu, despre excluderea Dianei Șoșoacă: Nu se poate integra într-o echipă. Să nu exagerăm acum aportul său în mica izbândă pe care a obținut-o AUR la alegeri (VIDEO)

Copreședintele AUR, Claudiu Târziu, a explicat miercuri seară, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, că Diana Șoșoacă a fost exclusă din formațiunea politică pentru că ”nu se poate integra într-o echipă” și nu a reușit ”să se acomodeze la stilistica AUR”.

„Evident că știam stilistica domniei sale și am încercat să o determinăm să se acomodeze la stilistica AUR, dar se pare că există o incompatibilitate între cele două stilistici, ca să fiu elegant. Evenimentul de astăzi a umplut paharul. (...) Doamna Șoșoacă nu a înțeles că fiecărui parlamentar îi este atribuit un număr de minute pentru a-și exprima declarația politică și care, fiind rugată să se apropie de final pentru că depășise foarte, foarte mult timpul alocat, a continuat să peroreze și microfonul i-a fost tăiat de președinta Senatului. (...) Domnul Lavric a rugat-o frumos pe doamna Șoșoacă să meargă la locul dânsei după ce i se tăiase deja microfonul și continua să vocifereze. A rugat-o și colegial, și în calitate de secretar de ședință. era dreptul lui să facă lucrul ăsta. Ăsta e un episod pe care nu trebuie să-l tratăm cu mai multă importanță decât are. Este un episod care se adaugă multor altora, publice sau interne, și doamna Șoșoacă nu se poate integra într-o echipă. Am încercat, o prețuim pentru anumite valențe ale domniei sale și ne-ar fi plăcut să facem echipă cu domnia sa. Din păcate, n-am reușit”, a declarat Claudiu Târziu.

La remarca potrivit căreia Doana Șoșoacă a avut o contribuție la numărul de voturi înregistrat de AUR la alegerile parlamentare, Claudiu Târziu a replicat: ”Haideți să nu exagerăm acum aportul doamnei Șoșoacă în mica izbândă pe care a obținut-o partidul AUR. Doamna Șoșoacă, fără îndoială are un număr de simpatizanți, a fost votată de către un număr de români, dar nu doamna Șoșoacă este factorul determinant al rezultatului obținut de AUR. Doamna Șoșoacă nu avea o notorietate atât de mare încât să fie decisivă în rezultatul obținut de AUR. A avut aportul dânsei, în mod sigur, dar să păstrăm proporțiile. Foarte mulți membri ai AUR, neștiuți, au muncit pe brânci pentru acest rezultat și ar fi nedrept să punem în dreptul unuia, care e mai vizibil și mai vocal, această mică izbândă. (...) Ce facem acum, reducem la zero toți parlamentarii AUR ca să o punem pe doamna Șoșoacă în prim plan? Nu-i corect”.