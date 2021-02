Copreședintele AUR, Claudiu Târziu: George Simion a fost de acord cu excluderea Dianei Șoșoacă. Era o chestiune de timp. De multă vreme se tot adunau deparajele dânsei (VIDEO)

Copreședintele AUR, Claudiu Târziu, face noi precizări cu privire la excluderea Dianei Șoșoacă din formațiunea pe care o conduce. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, Claudiu Târziu a spus că George Simion, celălalt lider AUR, a fost de acord cu excludere, contrar afirmațiilor Dianei Șoșoacă, potrivit căreia, Simion nu a avut nicio legătură cu această decizie.

Întrebat dacă AUR e în pragul unei scindări , Claudiu Târziu a răspuns: ”Nici vorbă. George (Simion – n.r.) a fost de acord cu excluderea Dianei Șoșoacă. Toată lumea din Biroul Național de conducere a fost de acord cu excluderea ei. Era, practic, o chestiune de timp. De multă vreme se tot adunau deparajele dânsei și în ciuda eforturilor consistente pe care le-am făcut cu toții de a o ajuta să se adapteze statutului de parlamentar și de membru AUR, nu am reușit să o aducem la un comportament cât de cât acceptabil pentru toată lumea. Era în mod evident cazul să luăm o decizie de tipul acesta. Am tot amânat-o sperând că se va întâmpla o minune, că va înțelege că una este să fii un protestatar să stradă și alta este să fi parlamentar al României, că obiectivele pe care le ai în stradă pot fi slujite cu alte mijloace din instituțiile statului. (...) Aici e nevoie de o argumentație logică, de o abordare strategică, de consultări între colegi, de un vot dat la momentul potrivit. Eu am acceptat până și tonul ridicat și vorbele mai puțin alese din discursurile publice, înțelegând că e nevoie și de puțin condiment pentru a mai scutura un pic amorțeala sălii și pentru a face savoarea publicului. Discursul, oratoria este una, iar atitudinea absolut necolegială și incalificabilă în raport cu statutul de parlamentar este alta”.

