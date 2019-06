Corina Crețu și Mihai Tudose intră în grupul social-democraților din Parlamentul European. Ponta: Cioloș nu i-a primit în Renew Europe din gelozie

INCENDIAR! ANDREEA ESCA, ÎN STARE DE ȘOC DUPĂ VIZITA LA GINECOLOG! VEZI REPEDE CE SE ASCUNDE DE FAPT ÎN BURTICA VEDETEI (GALERIE FOTO)

Președintele Pro România, Victor Ponta, susține că Dacian Cioloș nu i-a primit pe cei doi în Renew Europe dintr-o ”simplă gelozie personală”.

”Totul este bine cand se termina cu bine / Corina Cretu si Mihai Tudose sunt adevarati social – democrati si locul lor natural era in Grupul Social Democrat din Parlamentul European – mai ales ca au fost acceptati fara sa fie obligati sa intre in Delegatia PSD ! Totul in regula , totul conform cu ceea ce au promis celor 600.000 de oameni care i-au votat!

Ps – chiar si cei mai talibani antipesedisti nu pot sa ne reproseze nimic dupa ce am avut parte de un pic de “circ dambovitean” la Grupul “Renew Europe” tocmai din partea unor romani / opozitia vehementa a lui Dacian Ciolos este pentru noi o lectie importanta despre dialog, valori europene si capacitatea de a construi parteneriate oneste si in interesul Romaniei / de fapt totul a fost o simpla gelozie personala – Dacian Ciolos nu suporta ideea ca in acelasi grup cu el sa fie si un Comisar European considerat mai eficient si care chiar a lucrat pentru Romania ( nu pentru Franta) – oamenii mici au orgolii mari!”, a scris Ponta, pe Facebook.