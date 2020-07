Corina Martin, candidata PER la Primăria Constanța: Locul plajelor este în administrarea autorităților locale, nu la Ministerul Mediului (VIDEO)

Corina Martin, candidata Partidului Ecologist Român (PER) la Primăria Constanța, a subliniat că locul plajelor din stațiunile românești este în administrarea autorităților locale, și nu la Ministerul Mediului, unde au fost aduse în anul 2006. Președintele Federației Asociațiilor de Promovare Turistică din România a explicat că decizia de acum 14 ani a condus la situația în care suprafețe foarte mari au fost scoase la licitație și s-au încheiat contracte pe mai mulți ani de zile. În direct pe B1 TV, ea a precizat că, acum un deceniu și jumătate, a fost în linia întâi a unicei greve de pe litoral.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.