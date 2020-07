Corina Martin e candidatul PER la Primăria Constanța: „Am lucrat peste 10 ani cu administrațiile locale pe problematica turismului. Știu ce trebuie făcut pentru dezvoltarea oraşului”

Corina Martin e candidatul PER la Primăria Constanța: „Am lucrat peste 10 ani cu administrațiile locale pe problematica turismului. Știu ce trebuie făcut pentru dezvoltarea oraşului”

Corina Martin, președinta Federației Asociațiilor de Promovare Turistică din România, a devenit, oficial, candidatul Partidului Ecologist Român la Primăria Constanța. Aceasta s-a remarcat de-a lungul timpului prin activitatea în promovarea turismului românesc, conducând mai multe asociații de profil.

„Am luat decizia de a intra în politică și de a candida la Primăria Constanţa din partea Partidului Ecologist Român deoarece acum ştiu cu cine vreau să votez. PER are doctrina în care mă regăsesc deplin, iar colegii mei din partid sunt oameni serioşi, de cuvânt şi foarte determinaţi. Avem profil comun. Suntem luptători! De ce doresc să câştig primăria oraşului meu, Constanţa? Pentru dezvoltarea în forţă a municipiului. Am lucrat timp de peste un deceniu cu toate administrațiile locale pe problematica turismului de pe litoral şi din Dobrogea. Ca atare, ştiu ce trebuie făcut pentru dezvoltarea economică şi administrativă, complexă a oraşului”, a declarat Corina Martin miercuri, când și-a lansat candidatura.

Aceasta a lansat și o provocare contracandidaților săi: să prezinte ce au facut concret, în ultimii 15 ani, pentru Constanţa.

Dănuț Pop, liderul PER, s-a arătat convins că atât Corina Martin, cât și echipa județeană a partidului, vor avea succes: „Este vremea ca atât municipiul, cât şi judeţul Constanţa să renască politic şi administrativ la adevaratul lor potenţial”.