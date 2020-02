Explicațiile directorului prins beat-criţă la muncă: „Aveam o stare psihică deosebită!” (VIDEO)

Cornel Alexa, directorul Inspecţiei de Stat în Construcţii (ISC) Vaslui, susține că-și va lua câteva zile de concediu pentru a se reculege. Asta după ce un jurnalist de la Vremea Nouă, venit să-i pună mai multe întrebări, l-a găsit beat-criță la birou. Alexa, însă, neagă categoric că a venit la muncă sub influența băuturilor alcoolice, informează Adevărul.

Un jurnalist de la Vremea Nouă a mers în biroul lui Alexa pentru a-l întreba despre situaţia clădirilor din Vaslui, dat fiind că județul se afla sub avertizare cod portocaliu de vânt puternic. El a mai vrut să afle detalii despre un recent control efectuat la Vaslui de către reprezentanţii Ministerului Dezvoltării. N-a avut prea mult noroc... Directorul ISC Vaslui se clătina și abia lega două vorbe.

„Tu ai venit să vezi, aicea… deci… întotdeauna tu mă întrebi căcaturile astea… mă doare în p…ă pe mine, când se întâmplă… Ai înțeles, meseriaşule? Nu mor caii când vor câinii. Caii mor când… mă doare în p…ă”, a spus Cornel Alexa. (Detalii AICI)

Șeful Inspecției în Construcții Vaslui, beat la birou

Șeful ISC Vaslui spune că totul a fost o făcătură și că, după 30 de ani de activitate, nu are de ce să-și dea demisia.

„Poate aveam o stare psihică deosebită, am avut o şedinţă ieri cu constructorii. Mă nemulţumește modul cum reabilitează sediul, probabil că eram iritat şi aveam o stare pshică deosebită. Cred că în situatia aceea... şi cel care a filmat a tras niste concluzii neadevărate. Mi-e penibil că după 30 de ani de muncă să închei activitatea în acest fel. Probabil datorită emoţiilor, a stării psihice pe care o aveam. Sunt nemulțumit că aceste lucrări nu se mai termină. Noi am cerut ceva, ni s-a proiectat cu totul altceva. Nu am văzut imaginile. Nu am venit băut. Aşa au arătat imaginile, dar nu cred că sunt conform realităţii. E o făcatură. Sunt foarte afectat. Voi găsi o modalitate de a mă retrage, se pare că împiedic pe cineva şi că scaunul acesta e vizat. Nu îmi dau demisia, nu am de ce. Îmi fac cererea de concediu, cum am dreptul. Mă reculeg şi văd ce fac în continuare. Îmi pare rău de ce a apărut în presă, după 30 de ani să fiu în această situaţie. Nu, nu îmi asum nicio vină. Am fost doar intransigent şi cu colegii, si cu colaboratorii. Trebuie să şi dovedească că eram băut. Pahare sunt încontinuu pe masa. Oamenii au fost serviţi cu suc. Nu îmi reproşez nimic”, a declarat Corneliu Alexa.