Cornel Zainea: USR a deraiat de la principii. Nu mai promovează oameni meritocratic, ci e o luptă între haite. Chiar și alianța cu PLUS are la bază metehne vechi ale politicienilor (VIDEO)

Cornel Zainea, candidatul USR-PLUS care a pierdut lupta pentru Primăria Chiajna la o diferență de doar câteva voturi, a explicat joi, pentru B1 TV, de ce a demisionat din Uniunea Salvați România. Acesta a subliniat că echipa din care a făcut parte până azi a pornit la drum cu bune intenții și a avut importante realizări dar, pe parcurs, unii au preluat din metehnele vechii clase politice. Zainea a criticat modul în care USR întocmește listele de candidați pentru alegerile parlamentare, meritocrația nefiind printre criteriile luate în calcul: „Avem deja un Parlament plin de impostori. Eu nu-mi doresc ca alianța USR-PLUS să împingă acolo alți oameni care nu ar face cinste Parlamentului”. Acesta a mai afirmat că însăși procesul prin care se realizează fuziunea USR cu PLUS are la bază „metehne vechi ale politicienilor”.

Cornel Zainea a explicat de ce a demisionat din USR

Întrebat de ce și-a dat demisia din USR, Zainea a răspuns: „Mi-am dat demisia din USR deoarece, în acest moment, partidul a deraiat de la principiile la care am aderat cu toții la formarea lui. Din păcate, partidul și alianța USR-PLUS nu mai sunt cum erau la început și prin această candidatură independentă de deputat de Ilfov pe care mi-o asum vreau să forțez cumva reforma care e atât de necesară în aceste două partide și, evident, cred că e nevoie și în sistemul politic din România”.

„Din păcate, aceste două partide nu mai promovează oameni meritocratic, e o luptă între haite. Cine face parte dintr-o haită poate ajunge într-o funcție, cine nu, nu. E și situația mea la Ilfov, dar nu acesta este motivul pentru care am demisionat. Mi-aș fi asumat lupta mai departe, dar pur și simplu vreau să dau un semnal că lucrurile trebuie să se schimbe”, a insistat fostul USR-ist, în emisiunea ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV.

El a mai susținut că și-a dat demisia și din Parlament deoarece ar fi fost o bătaie de joc și o lipsă de respect să candideze independent pentru un loc de deputat dar, în același timp, să fie parlamentar ales pe lista USR.

Întrebat dacă demisia sa are vreo legătură cu procesul intern de stabilire a candidaților USR-PLUS la alegerile parlamentare, Zainea a răspuns: „Din păcate, nu se aleg candidații doar pe principii meritocratice. Mi-ar fi plăcut, și am propus asta și în Biroul Național, să se facă o analiză a performanțelor parlamentarilor să vedem fiecare ce a făcut. Mi-aș fi dorit și mai multă transparență. Am încurajat acest lucru. Cu mai mulți colegi, am creat un ghid de integritate. Am militat și pentru interzicerea cumulului de funcții. Nu vrem să creștem și noi, în USR-PLUS, alți viitori baroni locali. Din păcate, nu am primit niciun răspuns, lucrurile s-au tărăgănat la infinit. Și vreau să dau acest mesaj puternic".

Cornel Zainea a ținut apoi să precizeze că nu a existat niciun conflict personal între el și Dan Barna, liderul USR, și că nu a fost dat afară din partid de Barna, așa cum s-a speculat, ci și-a dat el demisia.

Cornel Zainea: „Avem deja un Parlament plin de impostori. Eu nu-mi doresc ca alianța USR-PLUS să împingă acolo alți oameni care nu ar face cinste Parlamentului”

El a vorbit apoi despre nemulțumirile sale legate de modul în care se întocmesc listele de candidați pentru parlamentare: „Alegerile s-au făcut pe principiul cine are mai mulți delegați, cine are mai mulți membri, cine e în haita care trebuie. (Deci cum se face în partidele tradiționale?) Nu, acolo vine șeful și zice: ”X, Y”. La noi nu vine șeful să spună ”X, Y”, dar cel care are influența mai mare în filială câștigă desemnarea și nu mi se pare corect. Eu cred că ar trebui analizate foarte bine, CV-ul, programul, activitatea omului, cât de corect a fost, ce planuri are de viitor”.

„Avem deja un Parlament plin de impostori. Eu nu-mi doresc ca alianța USR-PLUS să împingă acolo alți oameni care nu ar face cinste Parlamentului. Cred că ar trebui să fim mult mai atenți când votăm și să votăm persoane și nu liste de partid, pentru că parcă ne întorcem de unde am plecat”, a mai afirmat Zainea, în emisiunea ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV.

El a susținut apoi că au plecat cu toții la drum având bune intenții, dar, pe parcurs, unii au dobândit obiceiurile vechilor politicieni: „Noi am plecat cu aceleași principii la drum, am luptat împreună în Parlament pentru a-l opri pe Dragnea și știți cu toții cât am înghețat atunci în stradă ca să nu distrugem statul de drept. Am câștigat acea luptă, dar a început lupta pentru putere și oamenii au început să facă vechiul mod de a face politică: cine are puterea dictează, cine are mai mulți membri face legea. Eu cred că mai ales politica nouă din România ar trebui să fie cu totul altfel. Ar trebui să scoatem în față oamenii cei mai capabili”.

Cornel Zainea: „Chiar și această alianță cu PLUS, care s-a transformat într-o fuziune, are la bază metehne vechi ale politicienilor”

Întrebat cum vede alăturarea partidului lui Dacian Ciolos, PLUS, de USR, Cornel Zainea a răspuns că la nivel local, în Chiajna, alianța a făcut la alegerile locale unul dintre cele mai bune scoruri pe țară - 35,6% - tocmai pentru că filialele celor două formațiuni au colaborat foarte bine și echipa a muncit mult. În schimb, la nivel național, „nu se promovează meritocrația și se merge tot pe negocieri. Chiar și această alianță cu PLUS, care s-a transformat într-o fuziune, are la bază metehne vechi ale politicienilor”.

Întrebat dacă nu ar fi fost mai bine ca, la Chiajna, USR-PLUS și PNL să vină cu un candidat comun pentru a-l învinge pe actualul edil, în funcție de 24 de ani, Zainea a spus că el și echipa sa ar fi vrut asta, dar candidatul PNL a refuzat să se retragă din cursă pentru a-l susține pe el, or rezultatul alegerilor a demonstrat că el, Zainea, chiar avea mai mari șanse la victorie.

Cornel Zainea a pierdut lupta pentru Primăria Chiajna în fața principalului său contracandidat, Mircea Minea, la o diferență de doar 54 de voturi.