CORONAVIRUS. Al treilea angajat din Ministerul Justiției, depistat pozitiv cu COVID-19. Instituția va activa, de marţi, în regim de telemuncă

Încă un caz de coronavirus în rândul funcționarilor din Ministerul Justiției, condus de Cătălin Predoiu. Reprezentanții instituției anunță, luni, că un al angajat a fost testat positiv cu COVID-19.

Este vorba despre un angajat al direcției contencios. Potrivit liderilor instituției, acesta s-ar fi aflat între contactele primului caz confirmat și nu a mai fost prezentă în Minister din data de 9 aprilie.





Ministerul Justiției se închide din cauza COVID-19





În aceste condiții, instituția va fi închisă temporar.

Reprezentanții Ministerului Justiției anunță că de marți, 14 aprilie, instituția va intra în regim de telemuncă cel puțin până marțea viitoare.





Ministerul Cătălin Predoiu și secretarii de stat vor fi prezenți la serviciu





Excepție de la această regulă vor face ministrul, secretarii de stat, cabinetul ministrului, serviciul de informații clasificate, direcția tehnologia informației, care vor continua să lucreze de la sediul ministerului.





Dezinfecție la Ministerul Justiției din cauza coronavirusului

Amintim că de vineri până duminică, sediul Ministerului Justiției a fost decontaminat succesiv prin nebulizare, după confirmarea primelor două cazuri de infectare cu COVID-19 în rândul angajaților.

Ministerul Justiţiei mai transmite că a anunțat Direcția de Sănătate Publică Bucureşti în vederea luării tuturor măsurilor legale.





Cazurile de COVID-19 din interiorul Ministerului Justiției





Amintim că un prim angajat al Ministerului Justiţiei, care lucrează în Departamentul de buget finanţe, a fost confirmat, joi, cu coronavirus.

Potrivit subordonaților lui Cătălin Predoiu, persoana respectivă nu a mai fost la birou din 3 aprilie.

Ulterior, joi, Ministerul Justiției a anunţat că un al doilea angajat, care lucrează la direcţia de contencios, a fost confirmat cu coronavirus.





Bilanțul infectărilor cu coronavirus, în România





În ultimele 24 de ore 333 de persoane au fost depistate pozitiv cu COVID-19. Bilanțul total al îmbolnăvirilor a ajuns, luni, ora 13.00, la 6.633 de cazuri, potrivit Grupului de Comunicare Strategică.

Dintre acestea, 914 persoane au fost vindecate și externate, iar 231 de pacienți se află la Terapie Intensivă.

Cu privire la decese, autoritățile anunță că 318 persoane au murit după ce s-au infectat cu noul virus chinez. Majoritatea aveau boli grave preexistente.





Carantina, prelungită pentru încă 30 de zile





Amintim că președintele Klaus Iohannis a anunțat că va fi prelungită carantina din cauza COVID-19.

Decretul de stare de urgență dat de președinte în data de 16 martie va expira marți. Astfel că se așteaptă ca acesta să anunțe astăzi noua perioadăd e carantină.

Cum urmează sărbătorile de Paște și 1 Mai, președintele va lungi perioada de izolare până spre mijlocul lunii mai.

”Trebuie să vă avertizez că nu e momentul să ne relaxăm. În niciun caz nu e momentul să nu mai respectăm indicațiile autorităților. Toți experții, toți medicii ne spun că evoluția epidemiei depinde de modul în care respectăm indicațiile autorităților. Dacă respectăm indicațiile, evităm contactul și așa mai departe, e posibil să nu avem o creștere foarte mare. Altfel, e posibil să ajungem în scenarii cum am văzut în țările menționate. E clar că nu suntem încă la vârful epidemiei și în niciun caz nu e momentul să ne relaxăm. Să fim atenți, să nu fim panicați și să respectăm indicațiile autorităților.

Trăgând linie, am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgență. Am cerut Guvernului să vină cu propuneri pentru a fi incluse în decret. Săptămâna acesta elaborăm textul, iar la începutul săptămânii viitoare voi emite un nou decret, prin care voi prelungi starea de urgență cu încă o lună.Această perioadă este absolut necesară pentru a ține evoluția epidemiei sub control”, declara președintele Klaus Iohannis săptămâna trecută.