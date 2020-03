CORONAVIRUS. Amplă acțiune de dezinfecție în Sectorul 3. Primarul Robert Negoiță: Igineizăm tot ce înseamnă domeniul public (VIDEO)

Primarul Robert Negoiță a demarat, vineri, o amplă acțiune de dezinfecție în Sectorul 3, în contextul pandemiei de coronavirus.

Negoiță a precizat că în primă fază se vor dezinfecta toate spațiile comune publice.

‘ Trebuie să luăm toate măsurile care se impun, dar cred că cea mai importantă este aceea că trebuie să fim raționali, în sensul că trebuie să facem fiecare operațiune la vremea ei, nu trebuie să facem excese.

Zilele trecute nu s-a putut face dezinfecție pentru că ploua și bătea vântul, iar operațiunea nu era eficientă.

Dezinfectăm de azi până la finalul weekendului. Actionam non-stop. Apoi revin ploile și nu trebuie să face risipă de materiale. Și așa e mare criză, nu doar în România, ci în toată lumea’, a spus edilul.

Negoiță a mai precizat că în pacuri se fac igienizări tot timpul, dar acum accentul va fi pus pe străzi.

Următoare etapă este cea de dezinfecție a scărilor de bloc, a mai subliniat primarul Sectorului 3.

'Acționăm cu mai multe tipuri se soluții, în funcție de locul în care dăm.

Soluțiile cu care dăm nu sunt soluții prietenoase, pentru că trebuie să dezintegreze acea proteină. Poliția locală anunță cetățenii că trebuie să se adăpostească și să închidă geamul. Nu murim de ea, dar nu este o soluție prietenoasă.

În parcuri facem permanent igienizare. Noi igineizăm tot ce înseamnă domeniul public în Sectorul 3', a mai spus Negoita.

