CORONAVIRUS | Cine își asumă tragediile produse după decizia CCR? Ludovic Orban: „Bună întrebare” (VIDEO)

„Bună întrebare!” - aceasta a fost reacția premierului Ludovic Orban, întrebat de un reporter cine își asumă tragediile produse după decizia Curții Constituționale. La finele lunii iunie, judecătorii CCR au declarat neconstituțională impunerea carantinei și internării prin Ordin de Ministru. Ei au precizat că este nevoie de o lege în acest sens. Mai mult, Curtea Constituțională a mai arătat că pacienții se pot adresa justiției pentru a contesta „detenția de ordin medical”. Asta pentru că spitalizarea obligatorie este considerată măsura privativă de libertate. Urmare a verdictului Curții, autoritățile nu au mai putut impune măsurile de carantinare și izolare. Centrele de carantină s-au golit, iar numeroși pacienți infectați cu coronavirus s-au externat la cerere. Starea unora de sănătate s-a deteriorat brusc apoi, iar unii chiar au murit. Alții au declanșat adevărate focare de coronavirus, pentru că nu au stat izolați. Situația ar putea fi rezolvată joi, dacă Senatul adoptă legea privind carantina și izolarea.

Întrebat cine își asumă tragediile produse după decizia CCR, premierul Ludovic Orban a rămas puțin pe gânduri, apoi a răspuns: „Bună întrebare, bună întrebare”.

Chestionat dacă Guvernul ar trebui să-și asume, Orban a replicat: „Cum să-și asume Guvernul, care Guvern a adoptat toate măsurile care au fost anulate prin decizii ale Curții luate la solicitarea Avocatului Poporului?”.

„Când nu respecți regulile, nu riști să te îmbolnăvești doar pe tine, ci și pe toți cei cu care intri în contact: familie, prieteni, colegi de birou. Responsabilitatea e fundamnetală în această perioadă. M-am uitat în alte țări, aici e vorba și de comportamente. Sunt țări în care nu mai sunt astfel de comportamente, nu se mai îmbrățișează, nu mai dau mâna, nu se mai pupă, chiar dacă-și poartă aceleași sentimente. Vorbesc de la distanță, poartă măști. Trebuie să învățăm asta. E adevărat că suntem un popor cald, latin, dar o perioadă trebuie să ne dezobișnuim să ne mai manifestăm astfel”, a continuat Orban.

