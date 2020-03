Premierul interimar Ludovic Orban anunță că toată conducerea PNL va fi izolată. Orban se va autoizola la Vila Lac I. Decizia a fost luată după ce senatorul Vergil Chițac a fost diagnosticat cu noul coronavirus.

”Tuturor membrilor Biroului Politic Național și miniștrilor prezenți li s vor preleva probe pentru a fi diagnosticați.

Nu vom aștepta diagnosticele, vom fi la dispoziția medicilor epidemiologi astfel încât să se dispună de urgență măsura izolării la domiciliu. Eu mă voi izola la Vila Lac I. Urmează să luăm o decizie pentru a vedea unde se izolează miniștrii”, a anunțat Ludovic Orban.

În aceste condiții, reprezentanții PNL nu vor merge la consultările convocate la Palatul Cotroceni de președintele Klaus Iohannis, în vederea desemmnării unui nou premier.

”Nu mergem la consultări la Cotroceni, ar însemna să expun persoana președintelui. L-am informat pe președinte, el va lua decizia. Nu e vorba doar de colegii din PNL, ci și de colegi de la alte partide din Senat care vor trebui să intre în aceleași proceduri”, a mai spus Orban.

Totodată, premierul interimar le-a recomandat jurnaliștilor să se autoizoleze.

”Instituțiile funcționează indiferent dacă liderii lor sunt în izolare. Ședințele de guvern se vor putea ține peste o perioadă, după ce vom avea diagnosticele. E aproape implementat sistemul electronic de teleconferință la guvern”, a mai dat asigurări Ludovic Orban.

La rândul său, ministrul interimar al Sănătății, Victor Costache, a precizat că este vorba despre o izolare de 14 zile pentru liderii PNL și că premierul este asimptomatic.

”Indiferent care va fi diagnosticul, eu îmi îndeplinesc atribuțiile. Niciun coleg nu prezintă simptome, dar paza bună trece primejdia rea”, a subliniat Ludovic Orban.

